"Это не случай Путина": Макрон объяснил, является ли Зеленский легитимным президентом

Французский лидер на днях посетит США

На фоне громких заявлений президента США Дональда Трампа о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его украинский коллега является легитимным и "свободно избранным президентом". Чего, добавил он, нельзя сказать о главе России Владимире Путине.

"Это не случай Владимира Путина, убивающего своих оппонентов и манипулирующего своими выборами в течение длительного времени", — добавил Макрон, чьи слова цитирует французский телеканал BFMTV.

Эти слова Макрона прозвучали на следующий день после шокирующих высказываний Дональда Трампа, назвавшего своего украинского коллегу "диктатором без выборов". По словам американского президента, Владимир Зеленский "отказывается от проведения выборов".

Президент Франции подчеркнул, что Зеленский не может провести выборы, так как почти три года в Украине действует военное положение. В этих условиях невозможно обеспечить избирательный процесс.

"Считаете ли вы, что в такой же ситуации нам было бы весело проводить выборы? … Как вы думаете, он может организовать президентские или законодательные выборы в стране, которую миллионы украинцев покинули ради своей безопасности, где он мобилизовал несколько миллионов других на фронт… и целую полосу его территории захватила Россия?", — добавил Макрон.

Глава Франции отметил, что хочет "больше демократии в Украине в долгосрочной перспективе благодаря продолжительному миру". По его словам, "Зеленский тоже хочет демократии, потому что он является ее плодом".

Как сообщал "Телеграф", на фоне критики Трампа в ООН также сделали заявление о легитимности Зеленского. Позицию организации высказал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.