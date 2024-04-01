На шалених звинуваченнях на адресу Малюка не зупинилися: Захарова зробила нову заяву

У РФ готують відповідні документи

Росія готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій після направлення Києву ноти з приводу нібито причетності України до терактів у РФ. Наразі проводяться "відповідні обов’язкові процедури".

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пишуть російські ЗМІ. За її словами, зараз триває процес підготовки документів.

Також Захарова зазначила, що у ноті, яка була відправлена Києву, немає вимог щодо теракту в "Крокусі". Вона наголосила, що в ній йшлося про підрив Кримського мосту.

Як відомо, Москва передала Україні вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) щодо видачі їй низки осіб. Зокрема РФ зажадала арешту голови СБУ Василя Малюка.

Представники країни-окупанта звинуватили Україну у смерті пропагандистів Дарії Дугіної та Владлена Татарського, а також до поранення Захара Прилепіна, підриву незаконно збудованого мосту через Керченську протоку.

Нагадаємо, що після великого інтерв’ю голови Служби безпеки України Василя Малюка, де він висловився про смерті відомих зрадників та російських військових злочинців, заявивши, що їх "настигла карма", його заочно заарештував Басманний суд Москви. Росіяни закидають йому статтю 205 КК РФ (терористичний акт). За їхніми даними, йдеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському мості у 2022 році. Малюка було оголошено у федеральний та міждержавний розшук.