На безумных обвинениях в адрес Малюка не остановились: Захарова сделала новое заявление

В РФ готовят соответствующие документы

Россия готовит документы для обращения в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по поводу якобы причастности Украины к терактам в РФ. На текущий момент проводятся "соответствующие обязательные процедуры".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ. По ее словам, сейчас идет процесс подготовки документов.

Также Захарова отметила, что в ноте, которая была отправлена Киеву, нет требований по теракту в "Крокусе". Она подчеркнула, что в ней говорилось о подрыве Крымского моста.

Как известно, Москва передала Украине требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о выдаче ей ряда лиц. В частности, РФ потребовала ареста главы СБУ Василия Малюка.

Представители страны-оккупанта обвинили Украину в смерти пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к ранению Захара Прилепина, подрыве незаконно построенного моста через Керченский пролив.

Напомним, что после большого интервью главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, где он высказался о смертях известных предателей и российских военных преступников, заявив, что их "настигла карма", его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Россияне вменяют ему статью 205 УК РФ (террористический акт). По их данным, речь идет об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году. Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.