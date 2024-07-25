В семье друга Кадырова произошло горе: в аварии разбился помощник депутата с криминальным шлейфом

Оборвалась жизнь фигуранта двух громких дел

В ночь на 11 июля в Грозном (Чечня, пока субъект РФ) произошла смертельная авария, в которой погиб племянник и помощник депутата Госдумы Адама Делихманова 35-летний Турпал Кучиев. Интересно, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) не попало в официальные сводки.

Как сообщает Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Кучиева похоронили в тот же день до захода Солнца. Вместе с ним погибли все находившиеся в его машине. Кучиев имел уголовный шлейф и был фигурантом двух громких уголовных дел, в том числе об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

Турпал Кучиев попал в ДТП и погиб

В ночь на 11 июля Кучиев ехал с товарищем в аэропорт в Грозном. Они хотели забрать жену и двоих детей друга.

Авария произошла на обратном пути. Обстоятельства ДТП не сообщаются. Как пишет ВЧК-ОГПУ, погибли все, кто был в машине. Информации об этой аварии в официальных сводках не было.

Об обстоятельствах аварии, в которой погиб Турпал Кучиев, ничего неизвестно

Кучиев является племянником Адама Делихманова, друга Рамзана Кадырова

Погибший был фигурантом по делу об убийстве Немцова

Российский оппозиционер был расстрелян в Москве 27 февраля 2015 года. В деле об убийстве Немцова фигурировал Турпал Кучиев, племянник и помощник Адама Делихманова, и охранник депутата Асланбек Хатаев.

Их быстро вывели из дела. Правоохранители даже не стали проверять окружение депутата.

Кучиев устроил расстрел в кафе "Неолит"

В феврале 2019 года погибший устроил расстрел в азербайджанском кафе "Неолит". Таким образом он хотел отомстить за издевательство азербайджанцев над чеченцем.

В это дело пришлось вмешаться депутату. После того как Кучиев устроил побоище в кафе, Делихманов лично вывозил родственника в Москву.

Отметим, что депутат находится в хороших отношениях с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний даже называет его своим преемником.

Делихманов принимал участие в войне против Украины. Он возглавлял чеченские войска во время осады Мариуполя весной 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кадыров насмешил сеть. Он хотел показать, что у него достаточно здоровья и силы, чтобы толкать внедорожник.