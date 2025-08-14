Кожен росіянин носитиме Око Саурона в кишені: як Путін будує цифровий концтабір

Схоже, Росія остаточно опускає "залізну завісу"

У Росії продовжуються збої в роботі месенджерів WhatsApp і Telegram, що почалися з 1 серпня. Стало відомо, що влада планує заборонити голосові дзвінки в цих месенджерах. Рішення про це вже ухвалено "на самому верху" і подається як міра боротьби з тероризмом та шахраями.

Зараз ще можна здійснювати такі дзвінки через Wi-Fi, проте мобільним інтернетом вони найчастіше не проходять. "Телеграф" вирішив розібратися у ситуації з інтернетом у північного сусіда.

Блокування WhatsApp та Telegram

У Держдумі блокування WhatsApp та Telegram спочатку називали "чутками", а в "Роскомнадзоре" відмовилися коментувати цю проблему. Проте згодом у відомстві визнали, що частково обмежили дзвінки в іноземних месенджерах.

"Інформуємо, що для протидії злочинцям відповідно до матеріалів правоохоронних органів вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у даних іноземних месенджерах. Жодних інших обмежень їх функціоналу не вводиться", — йдеться у повідомленні "Роскомнадзору".

Мобільні оператори "у справі"

Російські паблики з посиланням на свої джерела в уряді писали, що дзвінки блокують на прохання операторів зв’язку "великої четвірки" — "Білайн", "Мегафон", МТС та t2. Вони зацікавлені в тому, щоб росіяни більше користувалися звичайним телефонним зв’язком, оскільки через безкоштовні розмови в месенджерах втрачають багато грошей. Однак, лобіюючи свої інтереси, прикриваються боротьбою з шахраями, які виманюють гроші у росіян. Мобільні оператори звинувачують у цьому українські кол-центри.

Примітно, що при цьому жителі Бєлгорода повідомляють, що не можуть додзвонитися по Telegram на територію Росії, але без проблем зв’язуються з Харковом. "Про яку там "боротьбу з шахраями" заявляють офіційні імбецили структури?", — написав інтернет-користувач.

Згідно з останнім опитуванням Центробанку, у 2024 році найголовнішим способом витягнути гроші залишалися дзвінки по телефону (45,6%). Месенджери посідали лише друге місце — 15% (при тому, що у 2024 році вже діяла система "Антифрод" по боротьбі з шахрайськими дзвінками в стільниковій мережі).

Інфографіка Центробанку з шахрайства за 2024 рік

"Удушення" неугодних сервісів

Щоб росіяни продовжували вірити підручникам Мединського, голові Кремля та його рупору Володимиру Соловйову, після вторгнення в Україну в Росії посилилася цензура: заблоковано сотні тисяч сайтів та месенджерів.

Як правило, рішення приймаються за погодженням з "Роскомнадзором, одне із завдань якого — виконання доручень Путіна щодо "задушення" західних сайтів та цифрових додатків.

Тому росіяни вже не можуть користуватися Twitter, Facebook, Instagram, Signal та YouTube без VPN, яким теж залишилося недовго, про що ми розповімо далі. А 30 липня "Роскомнадзор" заблокував сервіс для вимірювання швидкості інтернету Speedtest від Ookla, пославшись на загрозу безпеці Рунета, і просуває вітчизняну альтернативу ProSet (ProNet).

Сі Цзіньпін дає поради Путіну, як тримати у вузді росіян

Вина WhatsApp полягає в тому, що він конфіденційний, за умовчанням захищений наскрізним шифруванням і протистоїть спробам урядів порушити право людей на безпечне спілкування. Саме тому російська влада намагається блокувати месенджер для понад 100 мільйонів користувачів у Росії.

"Вони зараз хочуть більшого контролю над тією інформацією, яку споживають росіяни. У цьому їм заважає, наприклад, Telegram. Але вони не можуть відключити це відразу одночасно, тому що це вплине на економіку. Їм буде важко це якось громадянам пояснити", — заявив виконавчий директор "Товариства захисту інтернету" Михайло Климарьов виданню "Настоящее время".

Він прогнозує, що коли дзвінки в цих месенджерах стануть абсолютно неможливими, візьмуться за повідомлення, які приходитимуть дедалі гірше, а до Нового року їх буде заблоковано зовсім.

Росія вже на порозі суверенного інтернету

У 2025 році відключення мобільного інтернету і навіть WiFi по всій країні стали регулярними. Деякі з них тривали понад три доби. Раніше влада пояснювала їх заходами безпеки: нібито так вона намагалася запобігти управлінню українськими безпілотниками через цивільні мережі. Проте постає питання, чому в Україні, попри регулярні нальоти дронів, інтернет не вимикають?

Ще у 2019 році, до повномасштабного вторгнення в Україну законом про "суверенний інтернет" запроваджено технології для контролю, фільтрації та ізоляції російського сегмента RuNet. Так кремлівський диктатор за прикладом найближчих авторитарних союзників з "Осі зла" – Китаю, КНДР та Ірану вирішив захистити свій народ від "шкідливої" інформації. З того часу періодично проводяться регіональні блокування та симуляції відключення від глобальної мережі.

Що таке "суверенний інтернет", до якого веде Росію Путін

Наступна загибель VPN

В останній день липня Путін підписав закон, який вводить для громадян відповідальність за цілеспрямований пошук заборонених у РФ матеріалів. Поки передбачається покарання у вигляді штрафу, але, як то кажуть, добрий початок — половина діла.

Так, Кодекс адміністративних правопорушень доповнено статтею 13.53 про відповідальність за умисний пошук в інтернеті "завідомо екстремістських матеріалів", включених до спеціального переліку, в якому сьогодні їх міститься 5,5 тисячі, та отримання доступу до них, у тому числі з використанням VPN. Штраф за таке правопорушення становитиме від 3 до 5 тисяч рублів.

При цьому закон поки що не передбачає штрафів за використання Instagram та Facebook за допомогою VPN, а сам факт використання сервісу для обходу блокувань не вважатиметься правопорушенням.

Проте хитро прописаний документ робить практично неможливою роботу VPN у Росії. Там прописано багато умов для таких сервісів, за невиконання яких призначатимуться величезні штрафи. Однією з умов є обмеження доступу до заборонених у країні інформаційних ресурсів. Крім того, від сервісів вимагають співпрацювати з "Роскомнадзором. У такий спосіб можна впевнено прогнозувати смерть VPN у країні.

Новим законом ВПН-сервісам практично пов’язали руки

Що не так із Мах

Росіян практично під зад коліном запихають у вітчизняний Мах, майбутнього аналога китайського WeChat, бета-версію якого представили у березні 2025 року. Поки що у сервісі є месенджер, конструктор чат-ботів, платіжна система та міні-додатки, а також запущено цифровий банк ВТБ. Щоб зареєструватися, необхідна білоруська або російська sim-карта, розповідають журналісти.

Технічний директор російської IT-компанії HFLabs Микита Назаров, стверджував в інтерв’ю росЗМІ: "Telegram, WhatsApp зберігають дані за межами країни, на іноземних серверах, а тут все буде в Росії. <…> Якщо якийсь анонімний канал публікує злиті персональні дані, то добратися до його власників дуже складно, а тут усі користувачі будуть ідентифіковані як на порталі "Госуслуг".

Однак насправді Мах не надає жодного захисту інформації користувачів: немає наскрізного шифрування чатів, секретних чатів, повідомлень, що самознищуються, і двофакторної автентифікації.

Конфіценційна інформація у Мах не захищена

Крім того, відповідно до політики конфіденційності, "компанія може передавати облікові та/або інші дані користувачів третім особам в рамках встановленої мети та за наявності правових підстав", а за запитом держорганів сервіс може передавати такі дані про користувачів, як: IP-адресу, операційну систему, тип браузера, місцезнаходження, місце проживання, провайдера, контакти з адресної книги, доступ до камери та мікрофону, а також інформацію про дії в програмі.

Примітно, що національний сервіс збирає значно більше інформації про користувачів, ніж зазначено у політиці конфіденційності. Автори Telegram-каналу Scamshot встановили, що Max відстежує повідомлення та перевіряє, які додатки встановлені на смартфоні, а також фіксує точне розташування гаджета. Ба більше, він постійно перебуває в стані активності, блокує перехід телефону в режим сну і відправляє всі дані на сервери VK.

Мах ніколи не дає смартфону спати

При цьому Володимир Путін на початку червня заявив, що всі державні послуги мають бути переведені на Max – сервіс із такою сумнівною конфіденційністю. Тоді ж міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв рекомендував усім чиновникам перейти на вітчизняний месенджер.

Примітно, що після таких новин навіть ті, що ностальгують за Радянським Союзом, поборники "російського миру" та Z-патріоти реально злякалися СРСР 2:0. Деякі росіяни, а також мешканці окупованих територій всерйоз замислилися про переїзд до іншої країни.

Людина тікає з Росії через обмеження інтернету

Китайський прототип Мах WeChat

Щомісячна аудиторія WeChat, що з’явилася ще у 2011 році, перевищує мільярд користувачів, більшість із яких проживає у Китаї. Програма дозволяє користувачам обмінюватися текстовими повідомленнями, здійснювати відео- та аудіодзвінки, грати в ігри, оплачувати рахунки та ділитися публікаціями у соціальних мережах.

WeChat не надає користувачам конфіденційність, яку пропонують інші додатки для обміну повідомленнями, що використовують наскрізне шифрування, включаючи міжнародних конкурентів Signal та Telegram, хоч і заявляє, що не продає дані користувачів рекламодавцям.

Крім того, критики WeChat часто характеризують його як розширення апарату стеження уряду Китаю. Додаток патрулюється "інтернет-поліцією" Китаю, яка виносить покарання користувачам на основі їх активності в WeChat. Коли у 2019 році лікар з Вуханя Лі Веньлян написав у груповому чаті про поширення нового вірусу, який пізніше став відомим як коронавірус SARS-CoV-2, його викликали до поліцейської дільниці. Там медика змусили підписати заяву, що то були просто "чутки".

Нагадаємо, у Російській Федерації через новий закон можуть заборонити культові кінострічки режисера Олексія Балабанова. Йдеться про фільми "Брат" та "Брат-2", саундтрек до якого написав український рок-гурт "Ла-Манш". Ці кінострічки вважають біблією путінського фашизму.