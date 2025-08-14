Каждый россиянин будет носить Око Саурона в кармане: как Путин строит цифровой концлагерь

Похоже, Россия окончательно опускает "железный занавес"

В России продолжаются сбои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, начавшиеся с 1 августа. Стало известно, что власти планируют запретить голосовые звонки в этих мессенджерах. Решение об этом уже принято "на самом верху" и подается как мера борьбы с терроризмом и мошенниками.

Сейчас еще можно осуществлять такие звонки через Wi-Fi, однако по мобильному интернету они чаще всего не проходят. "Телеграф" решил разобраться в ситуации с интернетом у северного соседа.

Блокировка WhatsApp и Telegram

В Госдуме блокировку WhatsApp и Telegram сначала называли "слухами", а в Роскомнадзоре отказались комментировать эту проблему. Однако позже в ведомстве признали, что частично ограничили звонки в иностранных мессенджерах.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Мобильные операторы "в деле"

Российские паблики со ссылкой на свои источники в правительстве писали, что звонки блокируют по просьбе операторов связи "большой четверки" – "Билайн", "Мегафон", МТС и t2. Они заинтересованы в том, чтобы россияне пользовались для звонков обычной телефонной связью, поскольку из-за бесплатных разговоров в мессенджерах теряют много денег. Однако лоббируя свои интересы, прикрываются борьбой с мошенниками, которые выманивают деньги у россиян. Мобильные операторы обвиняют в этом в украинские колл-центры.

Примечательно, что при этом жители Белгорода сообщают, что не могут дозвониться по Telegram на территорию России, но при этом без проблем связываются с Харьковом. "О какой там "борьбе с мошенниками" заявляют официальные имбецилы структуры?", – написал интернет-пользователь.

Согласно последнему опросу Центробанка, в 2024 году самым главным способом вытащить деньги оставались звонки по телефону (45,6%). Мессенджеры занимали только второе место – 15% (при том что в 2024 году уже действовала система "Антифрод" по борьбе с мошенническими звонками в сотовой сети).

Инфографика Центробанка по мошенничеству за 2024 год

"Удушение" неугодных сервисов

Чтобы россияне продолжали верить учебникам Мединского, главе Кремля и Владимиру Соловьеву, после вторжения в Украину в России усилилась цензура: заблокированы сотни тысяч сайтов и мессенджеров.

Как правило, решения принимаются по согласованию с Роскомнадзором, одна из задач которого — выполнение поручений Путина по "удушению" западных сайтов и цифровых приложений.

Поэтому россияне уже не могут пользоваться Twitter, Facebook, Instagram, Signal и YouTube без VPN, которым тоже осталось недолго, о чем мы расскажем дальше. А 30 июля Роскомнадзор заблокировал сервис для измерения скорости интернета Speedtest от Ookla, сославшись на угрозу безопасности Рунета, и продвигает отечественную альтернативу ProSet (ProNet).

Си Цзиньпин дает советы Путину, как держать в узде россиян

Вина WhatsApp заключается в том, что он конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение. Именно поэтому российские власти пытаются блокировать мессенджер для более 100 миллионов пользователей в России.

"Они сейчас хотят большего контроля над той информацией, которую потребляют россияне. В этом им мешает, например, Telegram. Но они не могут отключить это сразу одновременно, потому что это окажет большое влияние на экономику. Им будет трудно это как-то гражданам объяснить", – заявил исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев изданию "Настоящее время".

Он прогнозирует, что когда звонки в этих мессенджерах станут абсолютно невозможными, возьмутся за сообщения, которые будут приходить все хуже и хуже, а к Новому году они будут заблокированы совсем.

Россия уже на пороге "суверенного интернета"

В 2025 году отключения мобильного интернета и даже Wi‑Fi по всей стране стали регулярными. Некоторые из них длились более трех суток. Ранее власти объясняли их мерой безопасности: якобы так они пытались предотвратить управление украинскими беспилотниками через гражданские сети. Однако возникает вопрос, почему в Украине, несмотря на регулярные налеты дронов, интернет не выключают?

Еще в 2019 году, до полномасштабного вторжения в Украину законом о "суверенном интернете" введены технологии для контроля, фильтрации и изоляции российского сегмента RuNet. Так кремлевский диктатор по примеру ближайших авторитарных союзников по "Оси зла" – Китая, КНДР и Ирана решил оградить свой народ от "вредной" информации. С тех пор периодически проводятся региональные блокировки и симуляции отключения от глобальной сети.

Что такое "суверенный интернет", к которому ведет Россию Путин

Грядущая гибель VPN

В последний день июля Путин подписал закон, вводящий для граждан ответственность за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов. Пока предусматривается наказание в виде штрафа, но, как говорится, лиха беда начало.

Так, Кодекс административных правонарушений дополнен статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в специальный перечень, в котором сегодня их содержится 5,5 тысячи, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Штраф за такое правонарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом закон пока не предусматривает штрафов за использование Instagram и Facebook с помощью VPN, а сам факт использования сервиса для обхода блокировок не будет считаться правонарушением.

Однако хитро прописанный документ делает практически невозможной работу VPN в России. Там прописано большое количество условий для таких сервисов, за невыполнение которых будут назначаться огромные штрафы. Одним из условий является ограничение доступа к запрещенным в стране информационным ресурсам. Кроме того, от сервисов требуют сотрудничать с Роскомнадзором. Таким образом можно уверенно прогнозировать смерть VPN в стране.

Новым законом ВПН-сервисам практически связали руки

Что не так с Мах

Россиян практически под зад коленкой запихивают в отечественный Мах, будущего аналога китайского WeChat, бета-версию которого представили в марте 2025 года. Пока в сервисе есть мессенджер, конструктор чат-ботов, платежная система и мини-приложения, а также запущен цифровой банк ВТБ. Чтобы зарегистрироваться на сервисе необходима белорусская или российская sim-карта, рассказывают журналисты.

Технический директор российской IT-компании HFLabs Никита Назаров, утверждал в интервью росСМИ: "Telegram, WhatsApp хранят данные за пределами страны, на иностранных серверах, а тут всё будет в России. <…> Если какой-то анонимный канал публикует слитые персональные данные, то добраться до его владельцев очень сложно, а тут все пользователи будут идентифицированы, как на портале Госуслуг".

Однако на самом деле Мах не предоставляет никакой защиты информации пользователей: нет сквозного шифрования чатов, секретных чатов, самоуничтожающихся сообщений и двухфакторной аутентификации.

Конфиценциальная информация в Мах не защищена

Кроме того, в соответствии с политикой конфиденциальности, "компания может передавать учетные и/или иные данные пользователей третьим лицам в рамках установленной цели и при наличии правовых оснований", а по запросу госорганов сервис может передавать такие данные о пользователях, как: IP-адрес, операционную систему, тип браузера, местоположение, провайдера, контакты из адресной книги, доступ к камере и микрофону, а также информацию о действиях в приложении.

Примечательно, что национальный сервис собирает куда больше информации о пользователях, чем указано в политике конфиденциальности. Авторы Telegram-канала Scamshot установили, что Max отслеживает уведомления и проверяет, какие приложения установлены на смартфоне, а также фиксирует точное местоположение гаджета. Более того, он постоянно находится в состоянии активности, блокирует переход телефона в спящий режим и отправляет все данные на серверы VK.

Мах никогда не дает смартфону спать

При этом Владимир Путин в начале июня заявил, что все государственные услуги должны быть переведены на Max – сервис со столь сомнительной конфиденциальностью. Тогда же министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рекомендовал всем чиновникам перейти на отечественный мессенджер.

Примечательно, что после таких новостей даже ностальгирующие по Советскому Союзу, поборники "русского мира" и Z-патриоты реально испугались СССР. Некоторые россияне, а также жители оккупированных территорий всерьез задумались о переезде в другую страну.

Человек убегает из России из-за ограничений интернета

Китайский прототип Мах WeChat

Ежемесячная аудитория WeChat, появившегося еще в 2011 году, превышает миллиард пользователей, большинство из которых проживает в Китае. Приложение позволяет пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, совершать видео- и аудиозвонки, играть в игры, оплачивать счета и делиться публикациями в социальных сетях.

WeChat не предоставляет пользователям конфиденциальность, которую предлагают другие приложения для обмена сообщениями, использующие сквозное шифрование, включая международных конкурентов Signal и Telegram, хотя и заявляет, что не продает данные пользователей рекламодателям.

Кроме того, критики WeChat часто характеризуют его как расширение аппарата слежки правительства Китая. Приложение патрулируется "интернет-полицией" Китая, которая выносит наказания пользователям на основе их активности в WeChat. Когда в 2019 году врач из Уханя Ли Вэньлян написал в групповом чате о распространении нового вируса, который позже стал известен как коронавирус SARS-CoV-2, его вызвали в полицейский участок. Там медика заставили подписать заявление, что это были просто "слухи".

Напомним, в Российской Федерации из-за нового закона могут запретить культовые киноленты режиссера Алексея Балабанова. Речь идет о фильмах "Брат" и "Брат-2", саундтрек к которому написала украинская рок-группа "Ла-Манш". Эти киноленты считают библией путинского фашизма.