Путіна прощають? У його день народження помітили цікаву деталь

Російський президент Володимир Путін отримав рекордну кількість привітань із днем народження від зарубіжних лідерів із початку повномасштабної війни. Ще минулого року його привітали на троє людей менше.

Що потрібно знати:

7 жовтня Путіну виповнилося 73 роки

У списку з’явилися ті, хто не вітав Путіна минулого року

Кількість лідерів, які привітали Путіна, значно зросла з 2022 року

З 73-річчям Путіна привітали 19 закордонних лідерів. Інформація про це з’явилася у росЗМІ, які посилаються на держагентства. Водночас Кремль заявив про 40 привітань, але не уточнив, хто ще ті 20 лідерів.

Географія привітань може говорити про посилення позицій Росії у країнах Глобального Півдня.

Хто привітав Путіна

Російські держагентства наводять такі імена:

прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху

лідер КНДР Кім Чен Ин

голова КНР Сі Цзіньпін

президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов

президент Білорусі Олександр Лукашенко

співпрезиденти Нікарагуа Даніель Ортега та Росаріо Мурільо

президент Киргизстану Садир Жапаров

президент Азербайджану Ільхам Алієв

президент Таджикистану Емомалі Рахмон

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

прем’єр Вірменії Нікол Пашинян

прем’єр Індії Нарендра Моді

президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

президент Куби Мігель Діас-Канель

король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа

президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв

президент Болівії Луїс Арсе

президент Венесуели Ніколас Мадуро

президент ОАЕ шейх Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян

Як змінився список із 2024 року

У цьому списку є кілька лідерів, які утрималися від привітання Путіна минулого року. Йдеться про Моді, Нетаньяху, Мадуро та Аль Нахайян.

При цьому, президент ЦАР цього року, на відміну від минулого, президента Росії не привітав.

2024 року Путіна привітали з днем народження 16 глав держав:

президент Нікарагуа Ортега;

президент Туркменістану Бердимухамедов;

президент Білорусі Лукашенко;

прем’єр Вірменії Пашинян;

президент Туреччини Ердоган;

президент ЦАР Фостен Арканж Туадера;

президент Казахстану Токаєв;

король Бахрейну Аль Халіфа;

голова КНР Сі Цзіньпін;

північнокорейський лідер Кім Чен Ин;

президент Куби Діас-Канель;

президент Азербайджану Алієв;

президент Киргизстану Жапаров;

президент Таджикистану Рахмон;

президент Узбекистану Мірзієєв;

президент Болівії Луїс Арсе.

Хто вітав у 2023 та 2022

2023-го Путіна привітали з днем народження 11 лідерів:

президент Казахстану Токаєв;

президент Узбекистану Мірзієєв;

президент Азербайджану Алієв;

прем’єр Вірменії Пашинян;

президент Білорусі Лукашенко;

президент Киргизстану Жапаров;

президент Куби Діас-Канель;

президент Таджикистану Рахмон;

президент Туркменії Бердимухамедов;

президент Нікарагуа Ортега;

президент Венесуели Мадуро.

2022-го Путін отримав привітання з 70-річчям від 14 глав держав:

голови КНР Сі Цзіньпіна

лідера КНДР Кім Чен Іна

президента ПАР Сиріла Рамафоси;

президента Туреччини Ердогана;

президента Куби Діас-Канеля;

президента Азербайджану Алієва;

президента Узбекистану Мірзієєва;

президента Киргизстану Жапарова;

президента Таджикистану Рахмона;

президента Казахстану Токаєва;

прем’єра Вірменії Пашиняна;

президента Білорусі Лукашенка;

президента Туркменістану Бердимухамедова;

президента Нікарагуа Ортеги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в день народження Путіна в одному з російських міст оголосили жалобу. Це рішення пов’язане із прибуттям на батьківщину тіл загиблих на війні з Україною.