Кинула його заради Путіна? Що відомо про колишнього нареченого Кабаєвої, за яким полюють спецслужби

Катерина Любимова
Аліна Кабаєва Новина оновлена 17 жовтня 2025, 15:17
Аліна Кабаєва. Фото Колаж "Телеграфу"

Кабаєва жила разом із чоловіком і готувалася до їхнього весілля

Відома спортсменка Аліна Кабаєва, яка нарвалася на критику від росіян до роману з президентом РФ Володимиром Путіним, збиралася заміж за капітана міліції Давида Муселіані. Чоловік був старший за гімнастку на 15 років.

Що варто знати:

  • Аліна Кабаєва була закохана в грузина Давида Муселіані, який обіймав посаду капітана міліції
  • У 2006 році гімнастка розійшлася з Давидом, а зараз за ним полюють російські спецслужби

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає колишній коханий Аліни Кабаєвої. Ми дізнались про нього деякі подробиці.

Відома російська гімнастка Аліна Кабаєва на початку 2000-х закрутила роман із грузином Давидом Муселіані. Познайомилися вони, коли спортсменці було лише 19 років, на вечірці через спільних друзів.

Аліна Кабаєва та Давид Муселіані
Аліна Кабаєва збиралася заміж за капітана міліції

У юності Давид захоплювався спортом, але про досягнення Аліни в гімнастиці на той момент нічого не знав. Між ними одразу зав’язалися романтичні стосунки, хоча чоловік був старший за неї на 15 років і обіймав посаду капітана міліції.

Аліна Кабаєва та Давид Муселіані
Давид Муселіані був старший за Кабаєву на 15 років

Давид супроводжував Аліну на Олімпіаду в Греції, а після повернення вони почали жити разом у Москві та готуватися до весілля. Про майбутню подію гімнастка вперше публічно розповіла у 2004 році, проте до РАГСу пара так і не дійшла.

Як виглядає Давид Муселіані
Кабаєва, мабуть, покинула Давида через Володимира Путіна

У 2006 році Давид та Аліна розійшлися. З чуток, причиною став інтерес капітана міліції до актриси Анни Горшкової, відомої за серіалом "Бідна Настя". Однак ходили й інші версії, зокрема, про те, що Кабаєва захопилася президентом Росії Володимиром Путіним.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін
Чутки про роман Кабаєвої та Путіна з’явилися у 2006 році

Перші чутки про можливий роман із диктатором з’явилися саме у 2006 році, хоча вперше вони зустрілися ще у 2001 році на одному із заходів.

У квітні 2008 року газета "Московський кореспондент" повідомила про заручини Кабаєвої з Путіним, але інформацію швидко спростували, а видання незабаром закрили. З того часу особисте життя Кабаєва всіляко приховувало від публіки.

Щодо Давида Муселіані, то після розставання з Кабаєвою він пішов з правоохоронних органів і зайнявся бізнесом: здавав нерухомість у Москві та відкрив власний магазин.

Однак у 2022 році, як повідомляло видання Daily Mail, колишнього коханого гімнастки розшукували російські спецслужби. Слідчий комітет РФ звинуватив Давида Муселіані в розкраданні державних коштів, пов’язаних із диверсіями в арктичних портах, і чоловік перебуває у міжнародному розшуку у Росії. У разі екстрадиції до Москви йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Давид Муселіані
Давида Муселіані розшукують російські спецслужби

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще дитиною.

