Кинула його заради Путіна? Що відомо про колишнього нареченого Кабаєвої, за яким полюють спецслужби
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 516
Кабаєва жила разом із чоловіком і готувалася до їхнього весілля
Відома спортсменка Аліна Кабаєва, яка нарвалася на критику від росіян до роману з президентом РФ Володимиром Путіним, збиралася заміж за капітана міліції Давида Муселіані. Чоловік був старший за гімнастку на 15 років.
Що варто знати:
- Аліна Кабаєва була закохана в грузина Давида Муселіані, який обіймав посаду капітана міліції
- У 2006 році гімнастка розійшлася з Давидом, а зараз за ним полюють російські спецслужби
"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає колишній коханий Аліни Кабаєвої. Ми дізнались про нього деякі подробиці.
Відома російська гімнастка Аліна Кабаєва на початку 2000-х закрутила роман із грузином Давидом Муселіані. Познайомилися вони, коли спортсменці було лише 19 років, на вечірці через спільних друзів.
У юності Давид захоплювався спортом, але про досягнення Аліни в гімнастиці на той момент нічого не знав. Між ними одразу зав’язалися романтичні стосунки, хоча чоловік був старший за неї на 15 років і обіймав посаду капітана міліції.
Давид супроводжував Аліну на Олімпіаду в Греції, а після повернення вони почали жити разом у Москві та готуватися до весілля. Про майбутню подію гімнастка вперше публічно розповіла у 2004 році, проте до РАГСу пара так і не дійшла.
У 2006 році Давид та Аліна розійшлися. З чуток, причиною став інтерес капітана міліції до актриси Анни Горшкової, відомої за серіалом "Бідна Настя". Однак ходили й інші версії, зокрема, про те, що Кабаєва захопилася президентом Росії Володимиром Путіним.
Перші чутки про можливий роман із диктатором з’явилися саме у 2006 році, хоча вперше вони зустрілися ще у 2001 році на одному із заходів.
У квітні 2008 року газета "Московський кореспондент" повідомила про заручини Кабаєвої з Путіним, але інформацію швидко спростували, а видання незабаром закрили. З того часу особисте життя Кабаєва всіляко приховувало від публіки.
Щодо Давида Муселіані, то після розставання з Кабаєвою він пішов з правоохоронних органів і зайнявся бізнесом: здавав нерухомість у Москві та відкрив власний магазин.
Однак у 2022 році, як повідомляло видання Daily Mail, колишнього коханого гімнастки розшукували російські спецслужби. Слідчий комітет РФ звинуватив Давида Муселіані в розкраданні державних коштів, пов’язаних із диверсіями в арктичних портах, і чоловік перебуває у міжнародному розшуку у Росії. У разі екстрадиції до Москви йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще дитиною.