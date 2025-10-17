Кинула його заради Путіна? Що відомо про колишнього нареченого Кабаєвої, за яким полюють спецслужби

Кабаєва жила разом із чоловіком і готувалася до їхнього весілля

Відома спортсменка Аліна Кабаєва, яка нарвалася на критику від росіян до роману з президентом РФ Володимиром Путіним, збиралася заміж за капітана міліції Давида Муселіані. Чоловік був старший за гімнастку на 15 років.

Відома російська гімнастка Аліна Кабаєва на початку 2000-х закрутила роман із грузином Давидом Муселіані. Познайомилися вони, коли спортсменці було лише 19 років, на вечірці через спільних друзів.

У юності Давид захоплювався спортом, але про досягнення Аліни в гімнастиці на той момент нічого не знав. Між ними одразу зав’язалися романтичні стосунки, хоча чоловік був старший за неї на 15 років і обіймав посаду капітана міліції.

Давид супроводжував Аліну на Олімпіаду в Греції, а після повернення вони почали жити разом у Москві та готуватися до весілля. Про майбутню подію гімнастка вперше публічно розповіла у 2004 році, проте до РАГСу пара так і не дійшла.

У 2006 році Давид та Аліна розійшлися. З чуток, причиною став інтерес капітана міліції до актриси Анни Горшкової, відомої за серіалом "Бідна Настя". Однак ходили й інші версії, зокрема, про те, що Кабаєва захопилася президентом Росії Володимиром Путіним.

Перші чутки про можливий роман із диктатором з’явилися саме у 2006 році, хоча вперше вони зустрілися ще у 2001 році на одному із заходів.

У квітні 2008 року газета "Московський кореспондент" повідомила про заручини Кабаєвої з Путіним, але інформацію швидко спростували, а видання незабаром закрили. З того часу особисте життя Кабаєва всіляко приховувало від публіки.

Щодо Давида Муселіані, то після розставання з Кабаєвою він пішов з правоохоронних органів і зайнявся бізнесом: здавав нерухомість у Москві та відкрив власний магазин.

Однак у 2022 році, як повідомляло видання Daily Mail, колишнього коханого гімнастки розшукували російські спецслужби. Слідчий комітет РФ звинуватив Давида Муселіані в розкраданні державних коштів, пов’язаних із диверсіями в арктичних портах, і чоловік перебуває у міжнародному розшуку у Росії. У разі екстрадиції до Москви йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

