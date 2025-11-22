Рус

Був звинувачений у махінаціях і змінив громадянство: де зараз і як живе "гаманець Януковича" Клюєв (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Клюєв Новина оновлена 22 листопада 2025, 16:34
Сергій Клюєв. Фото Колаж "Телеграфу"

Клюєв був формальним власником резиденції "Межигір’я"

Колишній народний депутат України Сергій Клюєв, рідний брат Андрія Клюєва, залишив країну ще 2015 року. З того часу він намагається триматися в тіні, але продовжує займатися бізнесом.

Що відомо:

  • Сергій Клюєв був народним депутатом чотирьох скликань, а також членом Ради Національного банку України
  • Клюєва звинуватили в шахрайстві та інших злочинах і він втік з України, а 2021 року став громадянином РФ

Сергій Клюєв — що про нього відомо

Сергій Клюєв був помітною фігурою в українській політиці. Спочатку він займався бізнесом, а у 2002 році розпочав політичну кар’єру, ставши депутатом Донецької обласної ради (2002—2006) та заступником голови облради (2002—2005).

Сергій Клюєв де зараз
Сергій Клюєв

З 2006 по 2019 роки Клюєв був народним депутатом України V-VIII скликань від "Партії регіонів". Також він входив до Ради Національного банку України. У 2011 і 2012 роках разом із братом Андрієм він був у рейтинг найбагатших українців зі статком майже $1 млрд (згідно з рейтингом видання "Фокус").

Сергій Клюєв утік із України
Сергій Клюєв був депутатом чотирьох скликань

У 2014 році, коли в Україні змінилася влада, у Клюєва почалися проблеми з правоохоронними органами. Проти нього та інших наближених до Віктора Януковича осіб ЄС запровадив санкції, заморозивши банківські рахунки.

Сергій Клюєв був звинувачений у шахрайстві, заволодінні державним майном та зловживанні службовим становищем. Саме він був формальним власником резиденції "Межигір’я", адже був наближеною до Януковича людиною.

Як виглядає Сергій Клюєв
Сергій Клюєв був звинувачений у фінансових махінаціях

З нього зняли депутатську недоторканність, викликали на допит до СБУ, але Клюєв не з’явився й втік з України. Незабаром екснардепа оголосили у міжнародний розшук, але особливого прогресу у розслідуваннях не було. У 2018 році Європейський суд зняв з нього санкції, а 2019 року Генеральний секретаріат Інтерполу повідомив, що розшук Сергія Клюєва припинено.

Сергій Клюєв
Сергій Клюєв втік з України у 2015 році

Де зараз Сергій Клюєв і чим займається

Після 2016 року Сергій Клюєв перестав з’являтися у публічному просторі та зник із соціальних мереж. Але розслідувальний проєкт "Система" з’ясував, що експолітик продовжив займатися бізнесом, адже у нього залишилися сонячні електростанції в анексованому Криму.

Як пише Explainer, Сергій Клюєв у 2021 році змінив українське громадянство на російське. А за рік отримав і російський закордонний паспорт, яким активно користується і разом із братом літає до інших країн. Зокрема, 2022 року Сергій Клюєв був у Баку, а 2023 року літав у Шанхай.

Сергій Клюєв
Сергій Клюєв отримав російське громадянство

Журналісти з’ясували, що соратник Януковича живе у 170-метровій квартирі в Москві. У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Сергія Клюєва та інших бізнесменів.

Квартира, де мешкає Сергій Клюєв
Квартира, де мешкає Сергій Клюєв

"Телеграф" писав раніше, куди зник ексгенпрокурор часів Януковича Пшонка. Він уникнув санкцій і закохався в Росії.

Теги:
#Росія #Депутат #Розшук #Сергій Клюєв