Був звинувачений у махінаціях і змінив громадянство: де зараз і як живе "гаманець Януковича" Клюєв (фото)

Колишній народний депутат України Сергій Клюєв, рідний брат Андрія Клюєва, залишив країну ще 2015 року. З того часу він намагається триматися в тіні, але продовжує займатися бізнесом.

Що відомо:

Сергій Клюєв був народним депутатом чотирьох скликань, а також членом Ради Національного банку України

Клюєва звинуватили в шахрайстві та інших злочинах і він втік з України, а 2021 року став громадянином РФ

Сергій Клюєв був помітною фігурою в українській політиці. Спочатку він займався бізнесом, а у 2002 році розпочав політичну кар’єру, ставши депутатом Донецької обласної ради (2002—2006) та заступником голови облради (2002—2005).

З 2006 по 2019 роки Клюєв був народним депутатом України V-VIII скликань від "Партії регіонів". Також він входив до Ради Національного банку України. У 2011 і 2012 роках разом із братом Андрієм він був у рейтинг найбагатших українців зі статком майже $1 млрд (згідно з рейтингом видання "Фокус").

У 2014 році, коли в Україні змінилася влада, у Клюєва почалися проблеми з правоохоронними органами. Проти нього та інших наближених до Віктора Януковича осіб ЄС запровадив санкції, заморозивши банківські рахунки.

Сергій Клюєв був звинувачений у шахрайстві, заволодінні державним майном та зловживанні службовим становищем. Саме він був формальним власником резиденції "Межигір’я", адже був наближеною до Януковича людиною.

З нього зняли депутатську недоторканність, викликали на допит до СБУ, але Клюєв не з’явився й втік з України. Незабаром екснардепа оголосили у міжнародний розшук, але особливого прогресу у розслідуваннях не було. У 2018 році Європейський суд зняв з нього санкції, а 2019 року Генеральний секретаріат Інтерполу повідомив, що розшук Сергія Клюєва припинено.

Де зараз Сергій Клюєв і чим займається

Після 2016 року Сергій Клюєв перестав з’являтися у публічному просторі та зник із соціальних мереж. Але розслідувальний проєкт "Система" з’ясував, що експолітик продовжив займатися бізнесом, адже у нього залишилися сонячні електростанції в анексованому Криму.

Як пише Explainer, Сергій Клюєв у 2021 році змінив українське громадянство на російське. А за рік отримав і російський закордонний паспорт, яким активно користується і разом із братом літає до інших країн. Зокрема, 2022 року Сергій Клюєв був у Баку, а 2023 року літав у Шанхай.

Журналісти з’ясували, що соратник Януковича живе у 170-метровій квартирі в Москві. У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Сергія Клюєва та інших бізнесменів.

