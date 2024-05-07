Обама не замінить Байдена на виборах: експерт навів дотепний приклад із Україною

Розмови про Мішель Обаму ходять давно

Незважаючи на те, що в західних ЗМІ ходять чутки про те, що президент США Джо Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, насправді це малоймовірно. Весь виборчий процес свідчить про те, що восени саме Байден зіграє з Трампом.

Таку думку висловив голова громадської організації "Інститут американістики" Владислав Фарапонов у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Якщо не Байден, то хто? Чи зніметься президент США з виборів, і чи висунуть замість нього Обаму".

"Розмови про Мішель Обаму ходять давно. Це правда. Але й з 2022 року ходять розмови, що Віталій Кім буде балотуватися у президенти України, але ж це не означає, що так і станеться. Це приблизно така сама ситуація, аби за тиждень до виборів президента України хтось з кандидатів заявив, що не встиг зібрати документи і терміново треба ці документи прийняти", — пояснює Владислав Фарапонов.

Зараз же весь виборчий процес свідчить про те, що восени саме Байден змагатиметься із Трампом. Демократ виграв майже усі праймеріз (голосування по штатах за фаворитів серед потенційних кандидатів на пост президента. — Ред.) та здобув голоси більшості делегатів. Зняття кандидатури на користь тієї ж Мішель Обами в такому випадку стане просто нехтуванням мільйонами голосів американців.

Згідно з правилами, делегати повинні "з чистим сумлінням відображати почуття тих, хто їх обрав". А виборці-демократи проголосували за Джо Байдена.

Очікується, що на загальнонаціональній конвенції Демократичної партії делегати в один тур підтримають чинного президента. Прецедентів, коли б кандидата з найбільшою кількістю делегатів не було висунуто на пост, в сучасній американській історії не було. Занадто пізно, щоб інший "життєздатний" претендент вступив у перегони.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан оцінив вплив допомоги від США на подальший перебіг російсько-української війни.