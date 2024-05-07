Разговоры о Мишель Обаме ходят давно

Несмотря на то, что в западных СМИ ходят слухи о том, что президент США Джо Байден может отказаться от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, на деле это маловероятно. Весь избирательный процесс свидетельствует о том, что осенью именно Байден сразится с Трампом.

Такое мнение высказал глава общественной организации "Институт американистики" Владислав Фарапонов в материале "Телеграфа" под названием "Если не Байден, то кто? Снимется ли президент США с выборов и выдвинут ли вместо него Обаму".

"Разговоры о Мишель Обаме ходят давно. Это правда. Но и с 2022 года ходят разговоры, что Виталий Ким будет баллотироваться в президенты Украины, но это не значит, что так и произойдет. Это примерно такая же ситуация, если бы за неделю до выборов президента Украины кто-нибудь из кандидатов заявил, что не успел собрать документы и срочно нужно эти документы принять", — объясняет Владислав Фарапонов.

Сейчас же весь избирательный процесс свидетельствует о том, что осенью именно Байден сразится с Трампом. Демократ выиграл почти все праймериз (голосование по штатам за фаворитов среди потенциальных кандидатов на пост президента. — Ред.) и получил голоса большинства делегатов. Снятие кандидатуры в пользу той же Мишель Обамы в таком случае станет просто пренебрежением миллионами голосов американцев.

Согласно правилам, делегаты должны "с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". Избиратели-демократы проголосовали за Джо Байдена.

Ожидается, что на общенациональной конвенции Демократической партии делегаты в один тур поддержат действующего президента. Прецедентов, когда кандидат с наибольшим количеством делегатов не был выдвинут на пост, в современной американской истории не было. Слишком поздно, чтобы другой "жизнеспособный" претендент вступил в гонку.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан оценил влияние помощи от США на дальнейший ход российско-украинской войны.