Від "скандалу" у лютому до "найкращої розмови" зараз: порівнюємо настрій зустрічей Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті (фото)
-
-
Можливо, секрет гарного настрою Трампа та Зеленського полягає у присутності європейських лідерів
За час другої каденції президента Дональда Трампа він провів дві зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі. Перша відбулася 28 лютого, друга пройшла у понеділок, 16 серпня. І якщо перші переговори увійшли в історію через "скандал в Овальному кабінеті", то другі були переповнені зовсім іншими емоціями.
"Телеграф" вирішив порівняти настрій лідерів на двох зустрічах завдяки фотоматеріалам.
Ще у лютому Дональд Трамп заявляв, що сторони "досить близькі" до врегулювання війни в Україні та підписання мирної угоди. Тоді ж Володимир Зеленський продемонстрував американському колезі фотографії українських полонених, зроблених "до" та "після" полону. Саме це, за думкою багатьох аналітиків, спровокувало подальший конфлікт.
Президент України посперечався з віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом та очільником країни Дональдом Трампом через надану Україні допомогу та нібито "відсутність вдячності" за неї. Масла в вогонь тоді підлив і журналіст Брайан Ґленн, який розкритикував Зеленського за відсутність офіційного костюма та мілітарі-образ.
В лютому Зеленський терміново залишив Білий дім, пресконференцію після зустрічі було скасовано, як і підписання "Угоди про корисні копалини".
В серпні настрій американського та українського президентів, вочевидь, відрізнявся. Привітавшись з Зеленським, Трамп одразу зробив комплімент його зовнішньому вигляду, а після згадував про костюм ще декілька разів, у жартівливій формі.
І це були не єдині жарти, якими обмінялися лідери – коли Зеленський пояснював, чому зараз не можуть бути проведені президентські вибори, Трамп жартома перепитав про умови, натякаючи на можливість скористатися цим правилом у власних цілях:
Тобто ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори? Отже, я можу просто сказати через три з половиною роки: "Якщо ми опинимося в стані війни з кимось, виборів більше не буде?"
.
Вже після закритих перемовин обидва лідери назвали їх успішними, а Зеленський заявив, що це була краща розмова з Трампом за весь час.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що минуло пів року після гучного скандалу, і за цей час український лідер змінив стиль спілкування з господарем Білого дому. На це звернули увагу журналісти.