Перестраховываются? В Белом доме начали скрывать синяки на руках Трампа (фото)

Здоровье Трампа вызывает сомнения многих

Синяки на руке Дональда Трампа продолжают привлекать внимание, хотя Белый дом нашел способ их скрывать. Для этого использовали грим, но сейчас придумали еще кое-что.

Накануне Трамп позировал в Овальном кабинете, объявив, что в Алабаме будет расположена новая штаб-квартира Космического командования США. Издание Irish Star обратило внимание на интересную деталь – руки Трампа закрыли фирменной красной кепкой с надписью "Американский залив".

Трамп в Овальном кабинете. Фото: x.com/WhiteHouse

Стоит отметить, что все фото, размещенные на официальной странице Белого дома в Х в последние дни, сделаны таким образом, чтобы руки Трампа не были видны. Однако это не помогло – во время его встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете журналисты сфотографировали гематому на правой руке президента США.

Синяки на руках Трампа — что известно

Большая гематома на руке Трампа привлекла общественность внимание еще пару месяцев назад. Сначала в Белом доме попытались объяснить это тем, что у главы США синяк из-за частых рукопожатий.

Однако это никого не убедило, и позже в Белом доме подтвердили, что у Трампа хроническая венозная недостаточность, типичное заболевание для людей его возраста. Оно состоит в том, что кровеносная система не способна эффективно возвращать кровь от конечностей в сердце. Это обычно вызывает боль, отеки, пульсацию, ломоту, а в тяжелых случаях может обернуться потерей конечности.

Как сообщал "Телеграф", специалист по языку тела указала на несколько тревожных моментов, когда Трамп говорил о слухах о своем здоровье. Он вроде отшутился, но его тело говорило о другом.