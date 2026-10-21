Зеленський у гарній компанії. Трампа висміюють через бажання "домовлятися" із Росією

Підтримка Трампа слабне навіть в Республіканській партії США

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Президент США Дональд Трамп виглядає посміховиськом через свої спроби змусити Україну капітулювати у війні на умовах Росії. Про це вже відкрито говорять навіть члени Республіканської партії, лідером якої є нинішній глава Білого дому.

Про це американський політик, член Республіканської партії США та колишній сенатор Мітт Ромні написав у своєму акаунті в соціальній мережі Х. Він в іронічній формі порівняв нинішню ситуацію з подіями минулих століть.

Політик зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль та батько-засновник США, головнокомандувач Континентальної армії Джордж Вашингтон могли б закінчити війни, яких брали участь їхні країни, набагато раніше. Їм просто потрібно було укласти "угоду" з ворогом.

"Черчилль міг би скоротити Другу світову війну на роки, якби він просто "уклав угоду" з Гітлером. Джордж Вашингтон міг укласти угоду, щоб покласти край Американській революції. Зеленський в хорошій компанії", — написав Ромні.

Пост Мітта Ромні

Цими словами американський політик натякає на дії та заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Також він відзначив і роль президента України Володимира Зеленського в цьому протистоянні, прирівнявши його до визначних лідерів минулого.

Як відомо, Дональд Трамп прагне, щоб війна була завершена за будь-яку ціну для України. Він тисне на президента Зеленського та пропонує главі Кремля різноманітні заохочення, щоб той припинив війну. Президент США, який раніше хвалився, що може вирішити війну за 24 години, відкинув деякі санкції проти Росії та уклав угоду з Путіним про імпорт до США дизельного пального з РФ.

Він та його підопічні погрожували Києву, вимагаючи, щоб Сили оборони припинили атаки на російські нафтопереробні заводи, інакше вони ризикують втратити доступ до американської розвідки, зброї та супутникового зв'язку, які використовують для самозахисту.

На початку жовтня Трамп почав вимагати "енергетичного перемир'я" і навіть оголосив про нього. Але його слова не подіяла на Росію, яка обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру. Проте Трамп зосередив свій гнів через зрив "угоди" виключно на ударах України по російських нафтопереробних заводах. Адже, на його думку, що ці удари спровокували зростання цін на енергоносії в США. Також він переконав себе, що удари України по російських НПЗ частково спрямовані на підрив шансів республіканців на перемогу в проміжних виборах наступного місяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії назвали нову дату мирних переговорів про припинення війни, а також про 4 приховані мотиви глави Кремля тягнути час.