Без цих двох речей ви так і залишитеся бідними: що допоможе вибратися зі злиднів

Завжди відкладайте на "чорний день"

Створити багатство з нуля може здатися недосяжним завданням, але цього можна досягти при правильному мисленні, грамотних стратегіях та наполегливій праці.

Щоб стати багатим, важливо регулярно приймати грамотні фінансові рішення для збільшення свого капіталу. Є дві ключові звички, які допоможуть вам на шляху до багатства, пише economictimes.indiatimes.

1. Поставте мету

Збирати гроші набагато простіше, якщо у вас є конкретна мета та встановлений термін для її досягнення. Ще краще, якщо у вас є мотивація до цієї мети, яка буде з вами протягом усього процесу.

Планування допоможе вам зрозуміти, скільки грошей потрібно зібрати і як це зробити. Навіть така мета на кшталт "хочу накопичити 50 тисяч за рік" також чудово підійде для економії.

2. "Аварійний" фонд є обов’язковим

Це резерв коштів, який служить не тільки для підтримки у складні моменти, але й для захисту довгострокових накопичень від непередбачених витрат. Майте в резерві суму, що покриває витрати на 6 місяців (або залежно від конкретної ситуації).

Якщо ми розглянемо способи, які використовують багаті люди, зможемо отримати цінні уроки для поліпшення свого фінансового стану. Раніше "Телеграф" писав, які 3 звички відрізняють бідних від багатих.