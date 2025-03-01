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З першим днем весни 2025! Дуже яскраві листівки для найближчих людей

Автор
Тетяна Кармазіна
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Привітання на 1 березня з Першим днем ​​весни
Привітання на 1 березня з Першим днем ​​весни. Фото Freepik

Подаруйте посмішку і трохи тепла своїм коханим, друзям, знайомим

Після довгих зимових днів так хочеться тепла, радості та ніжності. Нехай перший день весни не завжди приносить потепління та відчуття скорого сонця, але сама думка, що календарна весна вже настала, зігріває серце та дарує душевне тепло.

Весна символізує нові надії, пробудження природи, тепло та яскраві фарби. З давніх-давен люди відзначали прихід весни, і в багатьох країнах ці традиції живі й сьогодні.

Скоро березень почне по-справжньому набирати свою силу. Сонячних днів стає набагато більше, дні стають довшими, а тепло на підході. Тому сьогодні чудова нагода побажати близьким позитивних змін!

Якщо хочеться поділитися цим теплом із рідними та близькими, варто порадувати їх красивим привітанням із першим днем ​​весни 2025! "Телеграф" підготував оригінальні привітання. Виберіть листівку, щоб порадувати сьогодні близьких людей.

З першим днем ​​весни 2025: листівки та картинки

листівка зі святом весни
листівка з весною
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картинка весна надії принесе
листівка з першим весняним днем
картинка з весною

Нагадаємо, що весна розпочнеться з приходом найсуворішого посту у християнстві. "Телеграф" писав, що не можна їсти під час Великого посту 2025.

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#Поздоровлення #Свята #Весна #Листівки