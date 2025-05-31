Чого категорично не можна робити 31 травня, аби не втратити достаток

День супроводжується особливими прикметами

У суботу, 31 травня, за новим стилем, християни вшановують святого апостола Єрмія. До введення в Україні новоюліанського календаря свято відзначали 31 травня.

Єрмій належав до 70 апостолів, які поширювали християнську віру після воскресіння Спасителя. Він служив єпископом у фракійському місті Філіппополі. Апостол Павло писав про Єрмія у своєму посланні до римлян. Він згадував про чоловіка як учня, вірного Ісусу Христу.

Ймовірно, Єрмій був автором відомого церковного твору "Пастир". Детальної інформації про життя Єрмія немає. Він загинув мученицькою смертю, відстоюючи свої переконання.

Святий Єрмій, фото з мережі

Традиції та прикмети 31 травня

Віряни у цей день йдуть до храму та вшановують апостола Єрмія. Вони просять його про здоров'я та допомогу у справах. У народі свято називали Веремієм Бобовником, оскільки вже починають цвісти бобові.

Якщо сьогодні тепла погода — так буде все літо.

Ранковий туман свідчить про вологу погоду найближчим часом.

Хмарне небо є передвісником того, що погода буде змінюватися.

Що не можна робити 31 травня

Не варто починати щось нове, бо успіху не будете мати.

Не можна прибирати, працювати на землі, рубати дерева. Таким чином ви можете позбутися достатку в домі.

Заборонено говорити про когось погано, пліткувати, брехати та відмовляти у допомозі.

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