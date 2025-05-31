Чего категорически нельзя делать 31 мая, чтобы не потерять достаток

День сопровождается особыми приметами

В субботу, 31 мая, по новому стилю, христиане чтят святого апостола Ермия. До введения в Украине новоюлианского календаря праздник отмечали 31 мая.

Ермий принадлежал к 70 апостолам, распространявшим христианскую веру после воскресения Спасителя. Он служил епископом во фракийском городе Филиппополе. Апостол Павел писал об Ермии в своем послании к римлянам. Он упоминал о мужчине как ученике, верном Иисусу Христу.

Вероятно, Ермий был автором известного церковного произведения "Пастырь". Подробной информации о жизни Ермия нет. Он погиб мученической смертью, отстаивая свои убеждения.

Святой Ермий, фото из сети

Традиции и приметы 31 мая

Верующие в этот день идут в храм и чтят апостола Ермия. Они просят его о здоровье и помощи в делах. В народе свято называли Веремием Бобовником, поскольку уже начинают цвести бобовые.

Если сегодня теплая погода — так будет все лето.

Утренний туман свидетельствует о влажной погоде в ближайшее время.

Облачное небо – предвестник того, что погода будет меняться.

Что нельзя делать 31 мая

Не стоит начинать что-то новое, потому что успеха не будете иметь.

Нельзя убирать, работать на земле, рубить деревья. Таким образом вы можете избавиться от изобилия в доме.

Запрещено говорить о ком-то плохо, сплетничать, врать и отказывать в помощи.

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