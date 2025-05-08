Закликає поділити Україну та не вважає галичан українцями: де зараз скандальний ексміністр освіти Табачник

Політика заочно засудили в Україні до позбавлення волі

Дмитро Табачник — скандальний політик, який був міністром освіти і науки України за часів президентства Віктора Януковича. Вся його діяльність супроводжувалась поширенням проросійських ідей та заяв, які спричиняли обурення українців. Це стосувалося й українофоба Вадима Рабіновича.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність Табачника, його основні висловлювання та де він перебуває зараз.

Дмитро Табачник: діяльність

Табачник народився у Києві у 1963 році. Він навчався на історичному факультеті у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Після вишу працював у державному архіві кінофотодокументів та Інституті історії України АНУ.

У 90-х Табачник почав займатися політикою. У 1990-1994 роках був депутатом Київської міської ради. Тоді він паралельно був головним консультантом у Секретаріаті Верховної Ради України.

Табачник почав політичну кар'єру в 90-х, фото з мережі

Пізніше Табачник очолив пресслужбу Кабміну при Кучмі, керував його виборчою кампанією, під час якої поширювалися ідеї співпраці з Росією. Керував Адміністрацією Президента, але втратив роботу через те, що незаконно надав собі звання полковника.

У 1998-2002 роках Табачник був народним депутатом від блоку "Партія праці та Ліберальна партія — разом!", груп "Відродження регіонів" і "Трудова Україна". Після цього він став віцепрем'єром в першому уряді Януковича.

Табачник змінював різні партії, фото з мережі

Діяльність у Кабміні супроводжувалось скандалом. Від імені Януковича Табачник подарував музею історії України листи Михайла Грушевського. Він сказав, що тодішній прем'єр-міністр придбав ці раритетні речі на зекономлені добові. Однак з'ясувалося, що листи викрали з архіву у Львові.

У 2006 році Табачник став нардепом Верховної Ради Криму, а також віцепрем'єром у другому уряді Януковича. У 2007 році політик пройшов до парламенту від проросійської Партії регіонів. Працюючи у Верховній Раді, Табачник не підтримував відзначення пам'яті борця за свободу України Романа Шухевича, заявивши, що він отримував нагороди від Гітлера. У своїх проросійських матеріалах він називав українців "малоросами", а науковців, котрі вивчають Голодомор — "голодоморцями".

Табачник поширював антиукраїнські меседжі, фото з мережі

У 2010 році Табачник став міністром освіти й науки, що спричинило обурення українців. У містах виходили на мітинги проти такого призначення. На цій посаді політик відзначився антиукраїнською діяльністю:

підтримував білінгвізм — використання двох мов — української та російської як рідних;

просував обов'язкове вивчення російської літератури;

виступав за скорочення сільських шкіл, вищих навчальних закладів і предметів у школах;

перекручував історичне минуле, заявляючи, що у Бабиному Яру розстрілював євреїв оунівський курінь;

скорочував години на вивчення історії України для 5-9 класів;

робив спроби скасувати український дубляж.

Табачник ліквідовував все українське, фото "Ліга.нет"

Після Революції Гідності та падіння режиму Януковича, Табачник втік до Росії та отримав їхнє громадянство. У 2015 році СБУ оголошувала політика у розшук за звинувачення у зловживанні службовим становищем для привласнення майна.

У 2018 році ексміністр відкрив бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки в бюджет Росії. Він займався орендою та лізингом вантажних транспортних засобів і продажем сільськогосподарської сировини.

Де зараз Табачник і чим займається

У 2022 році СБУ оголосила Табачнику підозру у державній зраді. Там знайшли докази співпраці політика з російськими спецслужбами. Стало відомо, що Табачник почав співпрацювати з окупантами у Херсонській та Запорізькій областях. Він консультував зрадників Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів.

Також ексміністр намагався стати депутатом на окупованій Запорізькій області від партії "Єдина Росія". Пізніше його призначили радником зрадника Балицького на цій території. Окупанти відзначили Табачника медаллю за участь у так званій "СВО".

Табачник став колаборантом, фото з мережі

У 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Табачника громадянства. Водночас проти нього запровадили санкції, терміном на 10 років. А прокуратура заарештувала кошти колаборанта — йшлося про понад 2 мільйони доларів. Пізніше він отримав нову підозру — допомогу країні-агресорці та порушення законів та звичаїв війни.

У 2024 році Табачника визнали винним у держзраді, пособництві Росії та порушення законів та звичаїв війни. Йому призначили 15 років ув'язнення заочно та конфіскували майно на понад 200 мільйонів гривень.

Цікаво, що адвокат Табачника оскаржував таке рішення. Він заявляв, що немає доказів, що Табачник скоював злочини та вимагав скасувати вирок. Проте апеляційний суд залишив вирок чинним — 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.

Табачника засудили в Україні за держзраду, фото з мережі

Зараз Табачник продовжує займатися поширенням російської пропаганди та українофобством. Зокрема, на одному із заходів колишній міністр закликав до деукраїнізації, тобто, знищення всього українського. Відповідний ролик помітив журналіст Денис Казанський.

Політик дає інтерв'ю ворожим медіа, яким розповідає про "сільську і хуторянську" українську культуру. Він поширює кремлівську методичку, яка "багата" російська література, а українська — нібито ні. До того ж Табачник цинічно бреше, що нібито націоналісти вбивали євреїв у Бабиному Яру.

Табачник поширює російську пропаганду, фото з мережі

Загалом ексрегіонал паплюжить історичну пам'ять та викривлює факти, відпрацьовуючи криваві рублі. Також він пропонував поділити Україну, зокрема "русские земли должны отойти России". Чому він вирішив, що загально визнані українські території є російськими, не пояснив. Окрім цього, він заявив, що не вважає галичан українцями.

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