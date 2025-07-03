Януковича не існує, а до Зеленського є питання: Притула висловився про всіх президентів України

Волонтер виділив недоліки кожного українського глави держави

Відомий волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула нещодавно запропонував забирати українські паспорти у колаборантів. Тепер він поділився власним рейтингом президентів України.

В інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну Притула висловився про діяльність українських президентів. Зокрема, найгіршим главою держави за всю історію він вважає втікача Віктора Януковича, зазначивши, що краще його взагалі не згадувати. Також Сергій зазначив, що останні місця, на його думку, розділяють Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Петро Порошенко.

Що Притула сказав про Кравчука

Притула сказав, що перший президент України Леонід Кравчук продовжував розвивати радянську модель керування країною. Через це Україна не просунулась, як Польща чи країни Балтії, на думку Притули. Також волонтер вважає, що можна було б не віддавати одразу ядерну зброю, як це зробив Кравчук.

Леонід Кравчук, фото Getty Images

"Він був продовженням радянської системи політичного управління країни, не сприяв одразу стартовим критичним реформам. Ми не пішли по шляху Балтії, ми не пішли по шляху Польщі. Ми далі купалися в тій системі координат, яка залишилася в спадок від Союзу. Я розумію, що нам би не дозволили тримати ядерну зброю, так як ми на це сподівалися, але розтягування процесу її передачі років на 20-25 для того, щоб гаранти безпеки довели, що вони гаранти безпеки, це можна, тобто дуже багато різних речей. Поділ Чорноморського флоту пізніше і так далі", — поділився Сергій.

Що Притула сказав про Кучму

А от другого президента України Леоніда Кучму, Притула назвав "батьком олігархічної системи". Він зазначив, що дехто з ностальгією згадує часи, коли політик був при владі через певне покращення економіки. Водночас волонтер вважає, що Кучма не починав реформи, які б справді покращили життя країни. Також він згадав, що справа про вбивство Гонгадзе, з якою асоціюється період правління Кучми, зачепила лише певну частину суспільства.

Леонід Кучма, фото Getty Images

"Батько олігархічної системи всередині країни. У багатьох людей в Україні є про нього дуже позитивне враження, тому що він асоціюється у них з певною стабільністю. На момент його приходу до влади ми вже подолали гіперінфляцію, яка була там 92-93-й рік, а у нас не було якихось суттєвих криз, окрім 98-го року. А проблема Гонгадзе не зачепила всю країну, а тільки там певний прошарок пасіонаріїв. Але ж замість того, щоб впроваджувати якісь реформи, замість того, щоб замість оцієї багатовекторності, вести суспільство до ситої Європи, заможної, він обирав трошечки інші шляхи. І я не вважаю, що це був якийсь золотий вік України, попри всю стабільність", — розповів Сергій.

Що Притула сказав про Порошенка

Щодо п'ятого президента України Петра Порошенка, Притула вважає, що є питання до модернізації армії. Зокрема, його цікавить, чому тероборона не з'явилась в Україні раніше, ніж за місяць до повномасштабного вторгнення росіян.

Петро Порошенко, фото Getty Images

"Попри весь бекграунд Петра Олексійовича, який створено для його прихильників про те, як при ньому розвинулася українська армія, але відверто запитання є щодо модернізації української армії, щодо випуску там ракетної програми, умовно кажучи. Де воно це все — найбільше питання, яке в мене. Чому сили територіальної оборони з'явилися в Україні не умовно за місяць до повномасштабного вторгнення, а не в 15-му, 16-му, 17-му році?", — сказав Сергій.

Що Притула сказав про Ющенка

На думку Притули, третій президент України Віктор Ющенко мав велику довіру від суспільства. При цьому він, як зазначив волонтер, не виконав обіцянку щодо покарання злочинців. Також він пригадав, як сам брав участь у Помаранчевій революції, метою якої було провести чесні вибори президента.

"Віктор Ющенко, маючи такий вотум довіри на тлі помаранчевої революції, він не виконав головної обіцянки — бандитам тюрми. Я був тою людиною, яка в 23 роки місила десь там на розі Банкової-Лютеранської сніг під час Помаранчевої революції. В мене був запит на справедливість. Мені не сподобалося, що мене хочуть нагнуть, вкрасти мій голос, привести зека до влади. А я сподівався, що обіцянка бандитам тюрми буде виконана і все це кодло, яке було перед цим при владі, тупо сяде", — зазначив Сергій.

Віктор Ющенко, фото Getty Images

Однак Притула наголосив, що Ющенко порушував питання національної свідомості та історичної спадщини. Також він знайшов порозуміння з польською владою щодо Волинської трагедії.

"До його честі підняв на щит питання української ідентичності, питання історичної справедливості. Він тоді з польською владою знайшов порозуміння. І я хочу там нагадати, що президент України і тодішній президент Польщі почергово відвідали обоє Польщу і Україну, де просили вибачення, прощаючи. Тобто, у нас насправді питання Волинської трагедії було вирішене ще тоді за за Ющенка", — підкреслив Сергій.

Що Притула сказав про Зеленського

Волонтер вважає, що допоки триває повномасштабна війна, не є правильним оцінювати діяльність чинного президента. А все тому, що цим може скористатися ворог. Водночас Притула зазначив, що йому не подобається кадрова політика Зеленського.

Володимир Зеленський, фото Getty Images

"Питання доцільності, наскільки це там на що впливає, чи принесе це користь державі і війську, якщо ми там будемо десь критикувати, то я за я за справедливу критику. Мені, наприклад, не подобається кадрова політика Володимира Олександровича на багатьох напрямках. Але це питання внутрішньоукраїнське. Я не вважаю за нормальне, коли під час війни, коли ми потребуємо тотальної єдності, є люди, які критикують владу не тому, що є за що, а тому, що така поставлена задача", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Сергій Притула за час повномасштабної війни. Він остаточно зосередився на волонтерстві.