Категорично не можна робити це 4 липня, інакше будуть проблеми з грошима

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна лагодити і робити покупки

Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять архієпископа Андрія Критського До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль святителя згадували 17 липня.

Андрій Критський народився у Дамаску (столиця Сирії) і виріс у глибоко віруючій родині. У 14 років він переселився до Єрусалиму, прийняв чернецтво в обителі преподобного Сави Освяченого і присвятив себе аскетичному та благочестивому життю.

Пізніше Андрій став архієпископом міста Гортіна на острові Крит, де проявив себе як мудрий пастир, талановитий богослов і духовний наставник. Святитель помер на острові Лесбос (острів у Греції), залишивши по собі безліч гімнів та богословських творів.

У це церковне свято християни традиційно звертаються з молитвами до святого і просять його про щастя та життєві зміни. Вважається, що 4 липня особливо сильні любовні обряди. Наші пращури вірили: якщо у цей день провести ритуал, можна привернути нареченого.

Фото: freepik

Що не можна робити 4 липня

Лаятись, лихословити і з’ясовувати стосунки — погані слова принесуть нещастя.

Щось ремонтувати — все літо за це платитимете невдачами.

Брати у людей у борг — до грошових проблем.

Робити покупки — речі швидко перестануть подобатися або зламаються.

Залишати дитину одну — злі духи можуть напасти на неї та налякати.

Народні прикмети 4 липня

Гримить грім — можливо буде град.

Птахи сховалися – чекай на довгий дощ.

Багато ягід у лісі дозріло – буде холодна зима.

Вітер із півночі дме – скоро буде прохолодно.

У кого іменини 4 липня

Сьогодні іменини відзначає Андрій, Михайло, Микола, Марта та Тетяна.

Свята та події 4 липня

День Національної поліції України

День судового експерта в Україні

День незалежності у США (Independence Day)

День пам’яті геноциду єврейського народу у роки Другої світової війни у Латвії

Джазовий фестиваль у Монтрі (Montreux Jazz Festival) у Швейцарії

День груші в Японії

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.