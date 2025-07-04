Категорично не можна робити це 4 липня, інакше будуть проблеми з грошима
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна лагодити і робити покупки
Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять архієпископа Андрія Критського До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль святителя згадували 17 липня.
Андрій Критський народився у Дамаску (столиця Сирії) і виріс у глибоко віруючій родині. У 14 років він переселився до Єрусалиму, прийняв чернецтво в обителі преподобного Сави Освяченого і присвятив себе аскетичному та благочестивому життю.
Пізніше Андрій став архієпископом міста Гортіна на острові Крит, де проявив себе як мудрий пастир, талановитий богослов і духовний наставник. Святитель помер на острові Лесбос (острів у Греції), залишивши по собі безліч гімнів та богословських творів.
У це церковне свято християни традиційно звертаються з молитвами до святого і просять його про щастя та життєві зміни. Вважається, що 4 липня особливо сильні любовні обряди. Наші пращури вірили: якщо у цей день провести ритуал, можна привернути нареченого.
Що не можна робити 4 липня
- Лаятись, лихословити і з’ясовувати стосунки — погані слова принесуть нещастя.
- Щось ремонтувати — все літо за це платитимете невдачами.
- Брати у людей у борг — до грошових проблем.
- Робити покупки — речі швидко перестануть подобатися або зламаються.
- Залишати дитину одну — злі духи можуть напасти на неї та налякати.
Народні прикмети 4 липня
- Гримить грім — можливо буде град.
- Птахи сховалися – чекай на довгий дощ.
- Багато ягід у лісі дозріло – буде холодна зима.
- Вітер із півночі дме – скоро буде прохолодно.
У кого іменини 4 липня
Сьогодні іменини відзначає Андрій, Михайло, Микола, Марта та Тетяна.
Свята та події 4 липня
- День Національної поліції України
- День судового експерта в Україні
- День незалежності у США (Independence Day)
- День пам’яті геноциду єврейського народу у роки Другої світової війни у Латвії
- Джазовий фестиваль у Монтрі (Montreux Jazz Festival) у Швейцарії
- День груші в Японії
Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.