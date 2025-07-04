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Відверті фото, темне минуле та критика України: чим відома конгресвумен Анна Луна, яка "напала" на Зеленського (фото)

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про конгресвумен Анну Пауліну Луну
Що відомо про конгресвумен Анну Пауліну Луну. Фото Колаж "Телеграфу"

У біографії політикині помітили деякі розбіжності

Днями Сполучені Штати Америки призупинили передачу Україні зброї. Це спричинило обурення у великої частини українців і не тільки. Так членкиня Палати представників і республіканка Анна Пауліна Луна розкрила причину, чому США пішли на такий крок.

У мережі Х конгресвумен зазначила, що Сполучені Штати Америки припинили постачання зброї через нібито заборону УПЦ Московського патріархату. З такою заявою вона звернулась до президента України. Також вона закликала до перемовин із Росією і зазначила, що США — не "скарбничка".

"Я можу пообіцяти, що не буде фінансування зброї для вас. Ведіть переговори про мир. Ми не ваша скарбничка", — написала Луна.

Анна Пауліна Луна
Анна Пауліна Луна про припинення допомоги Україні, скриншот з її твітер-сторінки

Один із користувачі мережі під ніком Маріо Павловський закликав Анну Пауліну не поширювати неправду. Чоловік нагадав їй, що Володимир Зеленський заборонив насамперед священників, які були шпигунами Росії в Україні. Він зазначив, що конгресвумен потрапила під вплив російської пропаганди, а також припустив, що її діяльність може фінансуватися країною-окупанткою.

"Президент Зеленський ніколи не забороняв Православну Церкву. Він виключав російських православних священиків, які шпигували на користь Росії. Україна — православна християнська країна. Американці, такі як Анна Пауліна Луна, або промивають мізки російською пропагандою, або є невігласами (невігласами + імбецилами), або оплачуються Росією, або ж і тим, і іншим. Будь ласка, говоріть правду, і суспільство зверне на це увагу, будьте чесними", — написав він.

Анна Пауліна Луна про допомогу Україні
Користувач мережі дорікнув Анні Луні у проросійських поглядах, скриншот з її твітер-сторінки

Що відомо про Анну Пауліну Луну

Анна народилась у місті Санта-Анна штату Каліфорнія. Батько був вчителем початкової школи, а мама — домогосподаркою. У тата Луни була наркотична залежність. Анна Пауліна розповідала, що батько виховував її як месіанську єврейку, водночас вона позиціювала себе як християнку. Однак з'ясувалось, що дід політикині служив у Вермахті — збройних силах гітлерівської Німеччини. Він потрапив туди ще підлітком, а потім переїхав до Канади. Це означає, що єврейського походження Анна, ймовірно, не має.

Анна Пауліна Луна
Анна Пауліна позиціює себе християнкою, фото luna.house.gov

У 19 років Луна долучилась до Військово-повітряних сил США, де протягом 5 років проходила службу як фахівець з управління аеродромом. Освіту здобувала в Університеті Західної Флориди. Певний час Анна Луна працювала моделлю, зокрема позувала у купальнику для журналу Maxim. Була й офіціанткою.

Анна Луна у купальнику
Анна Луна у купальнику, фото з мережі

У 2020 році Луна балотувалась до Конгресу, але невдало. Утім, вже у 2022 році їй вдалося перемогти й потрапити у законодавчий орган США. Анна Пауліна є першою політикинею мексиканського походження, яка представляє у Конгресі штат Флорида.

Анна Пауліна Луна Конгрес
Анна Пауліна потрапила до Конгресу у 2022 році, фото luna.house.gov

Аргументами республіканки, чому не треба постачати зброї, є те, що Україна не є членом НАТО. Також вона говорить, що кошти на виділення допомоги Україні беруть із платників податків США. Анна Пауліна активно підтримує політику Дональда Трампа та має антиукраїнські погляди.

Є інформація про те, що у 2014 році Луна була стриптизеркою в клубі Red Rose Gentleman's Club у Форт-Волтон-Біч у Флориді. Хоча сама політикиня приховувала своє минуле і ніколи не розповідала про це. Також у її соцмережах можна побачити доволі провокаційні та відверті світлини зі зброєю та у купальнику.

Анна Луна зі зброєю
Анна Луна зі зброєю, фото з її соцмереж
Анна Луна у спортзалі
Анна Луна у спортзалі, фото з мережі
Анна Луна у купальнику
Анна Луна у купальнику, фото з мережі
Анна Пауліна Луна
Анна Луна любить декольте, фото з мережі
Анна Пауліна Луна
Анна Луна любить ефектні вбрання, фото з мережі

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Теги:
#США #Конгрес #Кар'єра #Анна Пауліна Луна