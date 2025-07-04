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Откровенные фото, темное прошлое и критика Украины: чем известна конгрессвумен Анна Луна, "напавшая" на Зеленского (фото)

Автор
Виктория Козар
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Что известно о конгрессвумен Анне Паулине Луне
Что известно о конгрессвумен Анне Паулине Луне. Фото Коллаж "Телеграфа"

В биографии политика заметили некоторые разногласия

На днях Соединенные Штаты Америки приостановили передачу Украине оружия. Это привело к возмущению у большой части украинцев и не только. Так член Палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна раскрыла причину, почему США пошли на такой шаг.

В сети Х конгрессвумен отметила, что Соединенные Штаты Америки прекратили поставки оружия из-за якобы запрета УПЦ Московского патриархата. С таким заявлением она обратилась к президенту Украины. Также она призвала к переговорам с Россией и отметила, что США — не "копилка".

"Я могу пообещать, что не будет финансирования оружия для вас. Ведите переговоры о мире. Мы — не ваша копилка", — написала Луна.

Анна Паулина Луна
Анна Паулина Луна о прекращении помощи Украине, скриншот с ее твиттер-страницы

Один из пользователей сети под ником Марио Павловский призвал Анну Паулину не распространять неправду. Мужчина напомнил ей, что Владимир Зеленский запретил прежде всего священников, которые были шпионами России в Украине. Он отметил, что конгрессвумен попала под влияние российской пропаганды, а также предположил, что ее деятельность может финансироваться страной-оккупантом.

"Президент Зеленский никогда не запрещал Православную Церковь. Он исключал российских православных священников, которые шпионили в пользу России. Украина — православная христианская страна. Американцы, такие как Анна Паулина Луна, или промывают мозги российской пропагандой, или являются невеждами, или невеждами + имбицилами, или и тем и другим. Пожалуйста, говорите правду, и общество обратит на это внимание, будьте честными", — написал он.

Анна Паулина Луна о помощи Украине
Пользователь сети упрекнул Анни Луни в пророссийских взглядах, скриншот с ее твиттер-страницы

Что известно об Анне Паулине Луне

Анна родилась в городе Санта-Анна, штат Калифорния. Отец был учителем начальной школы, а мама – домохозяйкой. У папы Луны была наркотическая зависимость. Анна Паулина рассказывала, что отец воспитывал ее как мессианскую еврейку, в то же время она позиционировала себя как христианку. Однако выяснилось, что дед политика служил в Вермахте — вооруженных силах гитлеровской Германии. Он попал туда еще подростком, а затем переехал в Канаду. Это означает, что еврейского происхождения у Анны, вероятно, нет.

Анна Паулина Луна
Анна Паулина позиционирует себя христианкой, фото luna.house.gov

В 19 лет Луна присоединилась к Военно-воздушным силам США, где в течение 5 лет проходила в качестве специалиста по управлению аэродромом. Образование получала в Университете Западной Флориды. Одно время Анна Луна работала моделью, в частности позировала в купальнике для журнала Maxim. Была и официанткой.

Анна Луна в купальнике
Анна Луна в купальнике, фото из сети

В 2020 году Луна баллотировалась в Конгресс, но неудачно. Впрочем, уже в 2022 году ей удалось победить и попасть в законодательный орган США. Анна Паулина является первым политиком мексиканского происхождения, представляющей в Конгрессе штат Флорида.

Анна Паулина Луна Конгресс
Анна Паулина попала в Конгресс в 2022 году, фото luna.house.gov

Аргументами республиканки, почему не нужно поставлять оружие, является то, что Украина — не член НАТО. Также она говорит, что средства на выделение помощи Украине берут из налогоплательщиков США. Анна Паулина активно поддерживает политику Дональда Трампа и имеет антиукраинские взгляды.

Есть информация о том, что в 2014 году Луна была стриптизершей в клубе Red Rose Gentleman’s Club в Форт-Уолтон-Бич во Флориде. Хотя сама политик скрывала свое прошлое и никогда не рассказывала об этом. Также в ее соцсетях можно увидеть достаточно провокационные и откровенные фотографии с оружием и в купальнике.

Анна Луна с оружием
Анна Луна с оружием, фото из ее соцсетей
Анна Луна в спортзале
Анна Луна в спортзале, фото из сети
Анна Луна в купальнике
Анна Луна в купальнике, фото из сети
Анна Паулина Луна
Анна Луна любит декольте, фото из сети
Анна Паулина Луна
Анна Луна любит эффектные наряды, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто стал новой женой основателя Amazon Джеффа Безоса. У нее за плечами есть два брака.

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#США #Конгресс #Карьера #Анна Паулина Луна