Откровенные фото, темное прошлое и критика Украины: чем известна конгрессвумен Анна Луна, "напавшая" на Зеленского (фото)

В биографии политика заметили некоторые разногласия

На днях Соединенные Штаты Америки приостановили передачу Украине оружия. Это привело к возмущению у большой части украинцев и не только. Так член Палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна раскрыла причину, почему США пошли на такой шаг.

В сети Х конгрессвумен отметила, что Соединенные Штаты Америки прекратили поставки оружия из-за якобы запрета УПЦ Московского патриархата. С таким заявлением она обратилась к президенту Украины. Также она призвала к переговорам с Россией и отметила, что США — не "копилка".

"Я могу пообещать, что не будет финансирования оружия для вас. Ведите переговоры о мире. Мы — не ваша копилка", — написала Луна.

Анна Паулина Луна о прекращении помощи Украине, скриншот с ее твиттер-страницы

Один из пользователей сети под ником Марио Павловский призвал Анну Паулину не распространять неправду. Мужчина напомнил ей, что Владимир Зеленский запретил прежде всего священников, которые были шпионами России в Украине. Он отметил, что конгрессвумен попала под влияние российской пропаганды, а также предположил, что ее деятельность может финансироваться страной-оккупантом.

"Президент Зеленский никогда не запрещал Православную Церковь. Он исключал российских православных священников, которые шпионили в пользу России. Украина — православная христианская страна. Американцы, такие как Анна Паулина Луна, или промывают мозги российской пропагандой, или являются невеждами, или невеждами + имбицилами, или и тем и другим. Пожалуйста, говорите правду, и общество обратит на это внимание, будьте честными", — написал он.

Пользователь сети упрекнул Анни Луни в пророссийских взглядах, скриншот с ее твиттер-страницы

Что известно об Анне Паулине Луне

Анна родилась в городе Санта-Анна, штат Калифорния. Отец был учителем начальной школы, а мама – домохозяйкой. У папы Луны была наркотическая зависимость. Анна Паулина рассказывала, что отец воспитывал ее как мессианскую еврейку, в то же время она позиционировала себя как христианку. Однако выяснилось, что дед политика служил в Вермахте — вооруженных силах гитлеровской Германии. Он попал туда еще подростком, а затем переехал в Канаду. Это означает, что еврейского происхождения у Анны, вероятно, нет.

Анна Паулина позиционирует себя христианкой, фото luna.house.gov

В 19 лет Луна присоединилась к Военно-воздушным силам США, где в течение 5 лет проходила в качестве специалиста по управлению аэродромом. Образование получала в Университете Западной Флориды. Одно время Анна Луна работала моделью, в частности позировала в купальнике для журнала Maxim. Была и официанткой.

Анна Луна в купальнике, фото из сети

В 2020 году Луна баллотировалась в Конгресс, но неудачно. Впрочем, уже в 2022 году ей удалось победить и попасть в законодательный орган США. Анна Паулина является первым политиком мексиканского происхождения, представляющей в Конгрессе штат Флорида.

Анна Паулина попала в Конгресс в 2022 году, фото luna.house.gov

Аргументами республиканки, почему не нужно поставлять оружие, является то, что Украина — не член НАТО. Также она говорит, что средства на выделение помощи Украине берут из налогоплательщиков США. Анна Паулина активно поддерживает политику Дональда Трампа и имеет антиукраинские взгляды.

Есть информация о том, что в 2014 году Луна была стриптизершей в клубе Red Rose Gentleman’s Club в Форт-Уолтон-Бич во Флориде. Хотя сама политик скрывала свое прошлое и никогда не рассказывала об этом. Также в ее соцсетях можно увидеть достаточно провокационные и откровенные фотографии с оружием и в купальнике.

Анна Луна с оружием, фото из ее соцсетей

Анна Луна в спортзале, фото из сети

Анна Луна в купальнике, фото из сети

Анна Луна любит декольте, фото из сети

Анна Луна любит эффектные наряды, фото из сети

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