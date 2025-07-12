Нарівні з Ейфелевою вежею та Бранденбурзькою брамою: смішні пам'ятки Києва підкорили мережу

Одна з них стосується Петра Порошенка

У мережі завірусилось відео, де дівчина показала незвичайну "пам'ятку" Києва. Йдеться про тенісний стіл імені Петра Порошенка, експрезидента України.

Відповідне відео опубліковано у TikTok. На ньому видно, як дівчина спочатку показує себе з підписами, що у Парижі є Ейфелева вежа, у Німеччині — Бранденбурзька брама.

"А у Києві — тенісний стіл імені Петра Порошенка", — йдеться у відео.

Зауважимо, що локація знаходиться біля станції метро Виставковий центр. Однак на відео також потрапив ще один курйоз — курилка імені Пса Патрона. До слова, "Телеграф" перевірив на карті наявність цих об'єктів. Тенісний стіл Google чомусь не показав, а от курилка імені Пса Патрона дійсно існує.

Курилка Пса Патрона в Києві

Тенісний стіл імені Петра Порошенка в Києві

У коментарях користувачі зазначили, що не знають на чому авторка акцентувала на тенісному столі чи курилці. Були і ті, хто жартували про Порошенка і маленький теніс. Деякі люди ділились дивними назвами зі своїх міст. До прикладу, у Білий церкві є Білоцерківське море з піснями на дні.

Нагадаємо, що Петро Порошенко розвеселив мережу новим відео. У короткому ролику п'ятий президент з'являється на чорному байку в повному екіпіруванні та взаємодіє з групою молодих людей. Він під'їжджає до молоді, яка вигукує: "Вступайте в солідарну молодь!". Після чого Порошенко киває їм і їде далі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нове фото Порошенка викликало суперечки в мережі, адже одна цікава деталь впадає в око.