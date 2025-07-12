Наравне с Эйфелевой башней и Бранденбургскими воротами: смешные достопримечательности Киева покорили сеть

Одна из них касается Петра Порошенко

В сети завирусилось видео, где девушка показала необычную "достопримечательность" Киева. Речь идет о теннисном столе имени Петра Порошенко, экспрезидента Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok. На нем видно, как девушка сначала показывает себя с подписями, что в Париже есть Эйфелева башня, в Германии — Бранденбургские ворота.

"А в Киеве — теннисный стол имени Петра Порошенко", — говорится в видео.

Отметим, что локация находится у станции метро Выставочный центр. Однако на видео также попал еще один курьез – курилка имени Пса Патрона. К слову, "Телеграф" проверил на карте наличие этих объектов. Теннисный стол Google почему-то не показал, а вот курилка имени Пса Патрона действительно существует.

Курилка Пса Патрона в Киеве

Теннисный стол имени Петра Порошенко в Киеве

В комментариях пользователи отметили, что не знают на чем автор акцентировала на теннисном столе или курилке. Были и те, кто шутил о Порошенко и маленьком теннисе. Некоторые люди делились странными названиями из своих городов. К примеру, в Белой церкви есть Белоцерковское море с песнями на дне.

Напомним, что Петр Порошенко развеселил сеть новым видео. В коротком ролике пятый президент появляется на черном байке в полной экипировке и взаимодействует с группой молодых людей. Он подъезжает к молодежи, которая выкрикивает: "Вступайте в солидарную молодежь!". После чего Порошенко кивает им и уезжает дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новое фото Порошенко вызвало споры в сети, ведь одна интересная деталь бросается в глаза.