Хоть выспимся: визит Келлога в Украину вызвал волну шуток и мемов

Эти картинки указывают на желание украинцев увидеть покой и мир

Специальный представитель США Кит Келлог прибывает в Киев 14 июля, и эта новость быстро стала темой для шуток в украинском интернет-пространстве. 2 популярных мема иронически освещают надежду на то, что его визит принесет хотя бы кратковременную паузу в постоянном напряжении, сопровождающем Украину сейчас.

Об этом сообщает "Телеграф".

Первый мем демонстрирует мужчину, который крепко спит в постели с часами, показывающими утро. Над изображением написано: "Киев. 14 июля 2025 года", а над головой спящего — "Кит Келлог приехал… Можно неделю поспать…". Этот шуточный образ передает мнение многих украинцев, надеющихся на уменьшение нескольких обстрелов благодаря приезду влиятельного американского дипломата.

Мем о визите Келлога в Украину

Второй мем – еще более образный и символический. На нем Кит Келлог изображен в военной форме с распростертыми руками, будто он защищает украинцев. За его спиной летают вражеские дроны. Рядом спит ребенок с подписью "украинцы", под защитой Келлога, указывая на желание увидеть покой и мир в стране. Календарь все так же показывает дни с 14 по 20 июля.

Мем о визите Келлога в Украину

Что предшествовало

Специальный представитель президента США Кит Келлог планирует прибыть в Украину в понедельник, 14 июля. Об этом он сообщил во время разговора в Риме, где была Конференция по восстановлению Украины.

По словам дипломата, визит будет продолжаться в течение всей недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что когда украинские города ежедневно атакуют дроны-камикадзе Shahed, из-за характерного звука при приближении к цели эти БПЛА в народе прозвали "мопедами" — из-за сходства с ревом мопеда или бензопилы. Так, в сети появился мем, иронически обыгрывающий ситуацию и демонстрирующий, что для многих жителей Украины эта опасная реальность превратилась в своеобразную "игру".