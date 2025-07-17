Категорично не робіть це 17 липня, аби не втратити щастя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зверніть увагу на заборони цього дня
У четвер, 17 липня, за новим стилем, віряни згадують святу великомученицю Марину. До введення новоюліанського календаря свято відзначали на 13 днів раніше — 28 липня.
Марина Антіохійська народилась орієнтовно у 268-270 роках. Тоді правив імператор Клавдій II. Марина народилась у Кілікійській Пісідії у сім'ї жерця ідолів. Після смерті матері дівчинку віддали на виховання іншій жінці.
У 15 років Марину помітив римський намісник Олімврій, який їй освідчився. Однак умовою була відмова від християнської віри, тож дівчина не погодилась. Її жорстоко обезголовили у 270 році.
Традиції та прикмети 17 липня
У цей день християни йдуть до храму і моляться до великомучениці Марини. У народі люди активно збирали урожай.
- Падає дощ — чекайте на ранню зиму.
- Помітили мурах — до зміни погоди.
- Світить сонце у цей день — осінь буде пізньою.
- Ранковий туман свідчить про затяжну осінь.
Що не можна робити 17 липня
- Не можна брехати, робити комусь підлість, вживати нецензурну лексику, бо можете погіршитися самопочуття.
- Заборонено спалювати суху траву, оскільки вогонь може поширитися на ваш достаток.
- Краще не спати довго, бо вважається, що можна проспати своє щастя.
- Не варто виходити на вулицю під час грози.
Раніше "Телеграф" розповідав про посівний календар на липень 2025 року. Є сприятливі та несприятливі дні для роботи на землі, тож треба врахувати цей фактор.