Категорично не робіть це 17 липня, аби не втратити щастя

Зверніть увагу на заборони цього дня

У четвер, 17 липня, за новим стилем, віряни згадують святу великомученицю Марину. До введення новоюліанського календаря свято відзначали на 13 днів раніше — 28 липня.

Марина Антіохійська народилась орієнтовно у 268-270 роках. Тоді правив імператор Клавдій II. Марина народилась у Кілікійській Пісідії у сім'ї жерця ідолів. Після смерті матері дівчинку віддали на виховання іншій жінці.

У 15 років Марину помітив римський намісник Олімврій, який їй освідчився. Однак умовою була відмова від християнської віри, тож дівчина не погодилась. Її жорстоко обезголовили у 270 році.

Традиції та прикмети 17 липня

У цей день християни йдуть до храму і моляться до великомучениці Марини. У народі люди активно збирали урожай.

Падає дощ — чекайте на ранню зиму.

Помітили мурах — до зміни погоди.

Світить сонце у цей день — осінь буде пізньою.

Ранковий туман свідчить про затяжну осінь.

Що не можна робити 17 липня

Не можна брехати, робити комусь підлість, вживати нецензурну лексику, бо можете погіршитися самопочуття.

Заборонено спалювати суху траву, оскільки вогонь може поширитися на ваш достаток.

Краще не спати довго, бо вважається, що можна проспати своє щастя.

Не варто виходити на вулицю під час грози.

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