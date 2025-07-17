Категорически не делайте это 17 июля, чтобы не потерять счастье

Обратите внимание на запреты этого дня

В четверг, 17 июля, по новому стилю, верующие вспоминают святую великомученицу Марину. До введения новоюлианского календаря праздник отмечали на 13 дней раньше — 28 июля.

Марина Антиохийская родилась ориентировочно в 268–270 годах. Тогда правил император Клавдий II. Марина появилась на свет в Киликийской Писидии в семье жреца идолов. После смерти матери девочку отдали на воспитание другой женщине.

В 15 лет Марину заметил римский наместник Олимврий, который сделал ей предложение. Однако условием был отказ от христианской веры, так что девушка не согласилась. Ее жестоко обезглавили в 270 году.

Традиции и приметы 17 июля

В этот день христиане идут в храм и молятся к великомученице Марине. В народе люди активно собирали урожай.

Падает дождь – ждите ранней зимы.

Заметили муравьев — до смены погоды.

Светит солнце в этот день — осень будет поздней.

Утренний туман свидетельствует о затяжной осени.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя врать, делать кому-то подлость, употреблять нецензурную лексику, потому что можете ухудшиться самочувствие.

Запрещено сжигать сухую траву, поскольку огонь может распространиться на ваше изобилие.

Лучше не спать долго, потому что считается, что можно проспать свое счастье.

Не следует выходить на улицу во время грозы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о посевном календаре на июль 2025 года. Есть благоприятные и неблагоприятные дни для работы на земле, поэтому нужно учесть этот фактор.