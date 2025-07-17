Категорически не делайте это 17 июля, чтобы не потерять счастье
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Обратите внимание на запреты этого дня
В четверг, 17 июля, по новому стилю, верующие вспоминают святую великомученицу Марину. До введения новоюлианского календаря праздник отмечали на 13 дней раньше — 28 июля.
Марина Антиохийская родилась ориентировочно в 268–270 годах. Тогда правил император Клавдий II. Марина появилась на свет в Киликийской Писидии в семье жреца идолов. После смерти матери девочку отдали на воспитание другой женщине.
В 15 лет Марину заметил римский наместник Олимврий, который сделал ей предложение. Однако условием был отказ от христианской веры, так что девушка не согласилась. Ее жестоко обезглавили в 270 году.
Традиции и приметы 17 июля
В этот день христиане идут в храм и молятся к великомученице Марине. В народе люди активно собирали урожай.
- Падает дождь – ждите ранней зимы.
- Заметили муравьев — до смены погоды.
- Светит солнце в этот день — осень будет поздней.
- Утренний туман свидетельствует о затяжной осени.
Что нельзя делать 17 июля
- Нельзя врать, делать кому-то подлость, употреблять нецензурную лексику, потому что можете ухудшиться самочувствие.
- Запрещено сжигать сухую траву, поскольку огонь может распространиться на ваше изобилие.
- Лучше не спать долго, потому что считается, что можно проспать свое счастье.
- Не следует выходить на улицу во время грозы.
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