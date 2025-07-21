Посадите эти овощи до конца июля, чтобы зимой насладиться обильным урожаем

Посадите их сейчас — и к зиме у вас будут свежие овощи и зелень

Выращивание овощей должно приносить радость круглый год. Даже в теплые месяцы можно запланировать сбор вкуснейших домашних овощей, которыми можно наслаждаться всю зиму.

Конечно, наличие теплицы — это преимущество, но не все культуры, которые дают урожай в холодные месяцы, нужно выращивать в помещении. Об этом пишет actualno.

Многие овощи можно сажать в июле. Многие из них быстрорастущие, и их можно сеять для сбора урожая поздним летом или осенью. Рассказываем об овощах и зелени, которые можно посадить до конца июля, чтобы наслаждаться ими в холодные месяцы.

Какие овощи лучше всего сажать в июле

Капуста

Можно посадить два типа капусты. Первый вариант — рассада зимней капусты с плотными кочанами, устойчивая к морозам, которую собирают с ноября. Второй — посев яровой капусты с рыхлыми листьями, урожай которой созревает к концу зимы. Семена яровой капусты сеют в помещении, а через месяц пересаживают в открытый грунт.

Зимние салаты

Зимний салат, например маисовый латук, — холодостойкий и быстрорастущий овощ с ореховым вкусом. Его можно выращивать в теплице или на открытой воздухе. Посейте семена в модульные лотки в помещении, а в конце лета пересадите рассаду в грунт — это улучшит всхожесть и защитит молодые растения от улиток.

Фото: freepik

Зимняя редька

Зимний редис — недооцененный, но ценный осенний овощ. Сорта вроде дайкона и черной редьки крупнее и мягче на вкус. Их сеют в открытый грунт в июле, заглубляя семена на 1,25 см и прореживая до 10 см между растениями. Почву важно держать умеренно влажной. Урожай можно собирать уже через 10 недель, а корнеплоды оставить в земле под слоем соломы — она защитит их от заморозков.

Репа

Репа — неприхотливая и универсальная овощная культура из семейства крестоцветных, ценимая за сладкие, слегка землистые корнеплоды. Их можно есть даже сырыми. Ранние сорта готовы к сбору уже через 6 недель, особенно хороши в свежем виде, а более крупные и поздние подойдут для зимнего хранения. Семена высевают в июле рядами с интервалом 25 см, прореживая до 10 см. Чтобы получать урожай дольше, сеют повторно. Созревает репа за 10-12 недель. Морозостойкие сорта можно оставить в грунте под укрытием или выкопать и хранить в ящиках.

Капуста кейл (кале)

Фото: freepik

Идеальный овощ для зимнего выращивания: мороз делает ее листья слаще. Урожай можно собирать всю зиму и весну, постепенно срезая листья. В июле сеют любые сорта. Семена высевают прямо в рыхлую, увлажненную почву и защищают от улиток. Калe хорошо растет и в горшках: просто поставьте контейнер на солнце, и к зиме получите богатый урожай.

Отметим, что сейчас активное время для размножения вредителей. Ранее мы рассказывали, как защитить капусту от белокрылки.