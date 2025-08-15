Спека чи сильні зливи? Де в Україні зіпсується погода найближчими днями

Відомий синоптик Ігор Кибальчич дав прогноз на найближчі дні

На зміну прохолодним серпневим дням в Україну прийде спека. Вона хоч і не затримається на довго, але спричинить чимало дискомфорту.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Посуха, люта спека і не тільки. Яким регіонам не пощастить з погодою у серпні".

За його словами, саме в період з 16 по 18 серпня в Україні очікується посилення спеки. Надмірні температури накриють майже усі регіони, за винятком північного заходу. Прогнозується, що нічна температура підвищиться до +16…+23 °C, а денна коливатиметься в діапазоні +28…+33 °C, у південних, південно-східних областях.

Водночас на Закарпатті очікується аномальне підвищення температури до +33…+38 °С вдень. Посилення спеки буде обумовлене надходженням спекотного повітря з території Балканського півострова, а також Малої Азії.

Зауважимо, що, за прогнозом Укргідрометцентру, Україну очікує підвищення температури вдень, але не настільки високо. Так, 16 серпня стовпчик термометра коливатиметься у межах +29 до +34 градусів, опади не прогнозуються.

Погода в Україні 16 серпня

17 серпня на заході та півночі пройдуть дощі, які принесуть похолодання — до +25 градусів. В інших областях термометр покаже до +32 градусів вдень. А от 18 серпня опади накриють центральну частину України. При цьому температура в усіх, окрім південних регіонів, буде до +27 градусів. На півдні України прогнозується до +31 градуса.

Погода в Україні 17 серпня

Погода в Україні 18 серпня

