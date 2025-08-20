Трамп увірвався в TikTok, але йому там не раді: які тренди та пародії про засмаглого Дональда популярні зараз

Акаунт Білого дому в ТікТок вже набрав майже 100 тисяч передплатників

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкрила акаунт Білого дому в соцмережі TikTok. В першому з опублікованих відео лідер Штатів заявляє: "Я – ваш голос", а у підписі до ролика вказано: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЬ. Привіт, TikTok?".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт вже пояснила причину відновлення роботи акаунту в соціальній мережі – за її словами, адміністрація прагне донести історичні досягнення президента до якомога ширшої аудиторії, продовжуючи комунікаційний успіх, який TikTok забезпечив під час останньої виборчої кампанії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які тренди про Дональда Трампа наразі є популярними та який контент про американського президента з’являється в соціальній мережі найбільше.

Чи заблокують TikTok у США?

TikTok був заблокований в США 19 січня 2025 року після набуття чинності закону, який зобов’язував китайську компанію ByteDance продати американський сегмент платформи. Додаток припинив свою роботу 18 січня: його видалили з Google Store та AppStore, а користувачі в Штатах бачила повідомлення про недоступність через законодавчу заборону.

Однак після інавгурації Трампа 20 січня ситуація змінилася. TikTok частково відновив роботу завдяки рішенню обраного президента відтермінувати заборону на 90 днів. Відтоді Трамп вже тричі продовжував цю відстрочку – наразі до 17 вересня – у намаганні знайти покупця для платформи. За його словами, інтерес до купівлі TikTok виявляють "дуже заможні люди".

Які пошукові запити про Трамп найпопулярніші

Алгоритми роботи соціальної мережі в Америці та Україні відрізняються, тож запропоновані пошуковою системою варіанти відповіді можуть бути неточними. Попри це, в налаштуванні акаунту, який "Телеграф" використовував для пошуку, саме Штати вказані обраним регіоном.

Пошукові запити про Трампа в TikTok

Тож, найбільше користувачів цікавить зустріч Трампа та Путіна, яка пройшла на Алясці у п’ятницю, 17 серпня. Щоправда, найпопулярніше відео за цим запитом – едіт (нарізка моментів в цілісний ролик) під російську пісню… з дещо дивним сенсом. Це відео, до речі, транслювали на державному російському телебаченні при тому, що соціальна мережа в Росії офіційно не працює.

Для публікацій на цю тему користувачі часто користуються штучним інтелектом. Як, наприклад, в цьому відео з підписом: "Красуня та чудовисько, але хто є хто?".

Наступною цікавою для користувачів темою знову є зустріч Дональда Трампа, щоправда, цього разу вже з українським президентом Володимиром Зеленським. Більшу кількість результатів за цим запитом складають серйозні журналістські репортажі та порівняння зустрічі, що відбулася у лютому та серпні. Наприклад, більше шести мільйонів переглядів отримало відео з відповіддю Зеленського на комплімент про костюм.

Про "відсутність карт" також згадали:

Шукають в TikTok і останні новини про Трампа, однак цей пошуковий запит також більшою мірою заповнений контентом про зустрічі американського президента з російським та українськими колегами, а також новинами про внутрішню політику Штатів.

Щодо контенту, пов’язаного з "Trump Washington DC", під запитом опубліковані відео про нещодавні дії Трампа в столиці, зокрема про розгортання Національної гвардії та федеральний контроль над поліцією міста, які почалися 11 серпня 2025 року.

@r.oh.bee Some of the sights and sounds from DC last night now that National Guard is deployed and DC Police is federalized… Lots of super weird vibes all around. People are really uncomfortable with all of this policing. I watched people get stopped on the street for smoking, I watched homeless encampments be met with federal agents asking people to find a place to stay for the night. Again, all under the guise of “putting an end to violent crime.” I received tons of messages in support yesterday and I want to say thanks again! I had over 300 DMs from people who appreciate an update on what everything actually looks like in DC. It just goes to show how much people care. One DM that stuck out was how now is not the time to be silent and I took that one and used it as my motivation to go and see everything and share whatever I could share. I really wish these weren’t the types of videos that I was making right now but it needs to be done. I rather be on a silly 8 mile run through beautiful DC but instead I did 8 miles bouncing around to all of the places with police presence. Stay safe friends! ♬ original sound - Rob

Смішних моментів, пов’язаних з Дональдом Трампом та одним з пошукових запитів… дуже багато. Під цим тегом користувачі публікують ролики з нарізкою моментів та підписом "Trump core", що означає висвітлення типової поведінки людини, про яку йдеться. Зокрема, часто згадують смішні відповіді президента на питання журналістів, різку зміну теми або дискусію з політичними опонентами.

Пародії на Трампа

Як і будь-який політичний лідер, Дональд Трамп також має людей, які обожнюють знімати відео з пародіями на нього. Наприклад, висміювати полюбляють пристрасть американського президента до гольфу:

Пародії на лідера Штатів виконують навіть в школах. Так, під час дебатів перед виборами шкільного президента, один з кандидатів одягнувся як Дональд Трамп та поводив себе так цілу годину.

А образ Дональда Трампа, його дружини Меланії та охоронців вже використовують для вбрання на Гелловін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів обросла величезною кількістю мемів та смішних картинок.