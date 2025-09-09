"Павутина 2.0"? Авто на полтавських номерах у Москві потішило соцмережі (відео)

Дехто каже, що то авто вже там давно

У Москві зняли на відео легковик із українськими номерами. Кадри одразу розлетілися соцмережами та стали приводом для хвилі жартів.

Увагу привернуло авто з українськими, а саме полтавськими, номерами, яке їздило столицею Росії. Відповідне відео можна побачити у Telegram-каналі "Труха Кременчук".

Автори публікації пригадали "Павутина 2.0", яку готували півтора року й під час якої було знищено значну частину російського стратегічного авіафлоту. Тоді операція затягнулася через те, що у вирішальний момент російські водії дружно пішли у запій. А ще одна загроза зриву з’явилася, коли один з учасників "засвітив" дрони під дахами будинків, однак і цю проблему вдалося швидко "погасити".

Що пишуть під відео

У коментарях користувачі розділилися. Одні пишуть, що ця машина катається Москвою ще з 2021 року. Інші припускають, що авто могло бути викрадене. А дехто вважає, мовляв, таких машин у місті повно, бо "там нормальні люди та закони, на відміну від України".

Що пишуть під відео про машину з полтавськими номерами у Москві

