"Паутина 2.0"? Авто на полтавских номерах в Москве позабавило соцсети (видео)

Кое-кто говорит, что это авто уже там давно

В Москве сняли на видео легковушку с украинскими номерами. Кадры сразу разлетелись по соцсетям и стали поводом для волны шуток.

Внимание привлекло авто с украинскими, а именно полтавскими, номерами, которое ездило по столице России. Соответствующее видео можно увидеть в Telegram-канале "Труха Кременчуг".

Авторы публикации вспомнили "Паутина 2.0", которую готовили полтора года и во время которой была уничтожена значительная часть российского стратегического авиафлота. Тогда операция затянулась из-за того, что в решающий момент российские водители дружно ушли в запой. А еще одна угроза срыва появилась, когда один из участников "засветил" дроны под крышами домов, однако и эту проблему удалось быстро "погасить".

Что пишут под видео

В комментариях пользователи разделились. Одни пишут, что эта машина катается по Москве еще с 2021 года. Другие предполагают, что автомобиль мог быть угнан. А некоторые считают, мол, таких машин в городе полно, потому что "там нормальные люди и законы, в отличие от Украины".

Пишущие под видео о машине с полтавскими номерами в Москве

