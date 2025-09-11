Евромайдан, российский плен и драки в Раде: где сейчас экс-нардеп Парасюк

В 2022 году Парасюк мобилизовался в ряды ВСУ

Владимир Парасюк был активистом Евромайдана и народным депутатом 8-го созыва, как и убитый во Львове Андрей Парубий. Во время работы в Верховной Раде у него был конфликт с генералом Василием Песным. В 2019 году Парасюк снова пытался попасть в парламент, но ему отказали в регистрации на выборы.

"Телеграф" напомнит, чем еще запомнился бывший нардеп, а также чем он занимается сейчас.

Что известно о Владимире Парасюке

Парасюк родился в 1987 году в селе Майдан Львовской области. Он изучал физическую и биомедицинскую электронику во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Во время учебы Владимир играл в команде КВН "Эталон".

Парасюк в студенческие годы, фото из сети

На третьем курсе Парасюка отчислили, потому что он не сдал экзамен по теоретической физике. Вскоре Владимир восстановился в вузе и перевелся на экономический факультет, где получил степень магистра. Также Владимир получил образование по специальности "Правоведение" в Днепропетровском университете внутренних дел. В прошлом он входил в Конгресс украинских националистов.

Парасюк с первых дней участвовал в Революции Достоинства вместе с отцом. 18-20 февраля ему вместе с другими самозащитниками удалось попасть в консерваторию, чтобы ее не захватили силовики. 21 февраля оппозиционеры, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок заявили о подписании с Януковичем "Соглашения об урегулировании кризиса". Она предполагала расследование убийств майдановцев и проведение президентских выборов в том же году.

Парасюк на Майдане, фото из сети

Парасюк прервал выступление оппозиции и вышел на сцену. Сотник Майдана поставил ультиматум Кличко, Тягнибоку и Яценюку: если они не потребуют, чтобы Янукович ушел в отставку, то майдановцы будут штурмовать Администрацию президента. После этого Янукович сбежал из Украины вместе со своими приспешниками.

Я не верю в эти трудные политические процессы, о которых они говорят. 77 человек положили голову, а они договариваются. Я вам говорю от своей сотни: если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь. Владимир Парасюк

Речь Парасюка на Майдане

В 2014 году Владимир вступил в батальон "Днепр-1", в составе которого участвовал в боях за Мариуполь и Иловайск. Парасюк попал в Иловайский котел, во время которого получил ранение в голову и контузию. Тогда Парасюка взяли в плен россияне, но они его не узнали. Это помогло ему остаться в живых.

Парасюк был в плену, фото из сети

Позже Парасюка обменяли на пленных российских террористов. За участие в АТО его наградили нагрудным знаком МВД Украины "За отличие в службе". После возвращения в гражданскую жизнь Владимир стал народным депутатом Верховной Рады. Параллельно он был членом Комитета по предотвращению и противодействию коррупции.

У Парасюка произошел инцидент с генералом СБУ Василием Песным, который сказал, что сделал на Майдане больше, чем он. После этого нардеп ударил генерала ногой в голову, из-за чего против него было возбуждено уголовное дело. Кроме этого, у Владимира была драка с нардепом Александром Вилкулом в эфире "112 канала".

Парасюк в Верховной Раде, фото из сети

В 2016 году Парасюк вместе с депутатами Семеном Семенченко и Егором Соболевым организовал торговую блокаду Донбасса. Они потребовали прекратить незаконную торговлю с оккупированными территориями. Вскоре тогдашний президент Петр Порошенко приостановил транспортное сообщение с ОРДЛО.

Где сейчас и чем занимается Владимир Парасюк

В начале полномасштабного вторжения России Парасюк мобилизовался в ВСУ. Он выполнял боевые задания на Киевщине, Харьковском, Луганском, Донецком и Херсонском направлениях.

Парасюк под Гостомелем в 2022 году, фото с его фейсбук-страницы

В 2022 году в бою за Северодонецк экс-нардеп получил ранение в ногу, после чего восстанавливал здоровье. Вскоре Парасюк вернулся к военной службе. Сейчас Владимир продолжает защищать Украину от оккупантов. Он рассказывал, что прошел путь от солдата до офицера.

Парасюк на войне, фото с его фейсбук-страницы

На своей странице в Facebook Парасюк поздравляет читателей с государственными и религиозными праздниками, делится мнениями о войне и ситуации в Украине, а также распространяет свои интервью.

Парасюк проходит военную службу, фото с его фейсбук-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший министр культуры Евгений Нищук. Его называли "голосом Майдана".