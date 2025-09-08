Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі і своїми словами: тепла добірка

Не забудьте привітати близьких з великим святом

Сьогодні, 8 вересня, в Україні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Свято символізує народження Діви Марії — матері Ісуса Христа, Спасителя світу. У народі його називають Другою Пречистою.

Цього дня віряни вшановують Пресвяту Богородицю як покровительку людей і велику праведницю. Вона народилась у сім'ї Іоакима та Анни, які довго не мали дітей. Так народження Марії стало для них великою подією. Дівчинку віддали до храму у віці 3 років. Там вона жила і виховувалась до 18 років. Пізніше Марія була зачата Святим Духом і народила Ісуса Христа — Сина Божого, який прийшов у світ, аби врятувати людство від гріхів.

"Телеграф" підготував для вас гарні привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі та своїми словами. Надсилайте їх родині, близьким, друзям і знайомим, аби нагадати про велике свято.

Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі та своїми словами

Вітаю вас зі світлим і радісним святом! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для щирих усмішок, теплих зустрічей і добрих справ. Нехай кожен день дарує нові можливості, приємні сюрпризи та віру в найкраще. Хай здоров’я буде міцним, серце — сповненим любові, а душа — світлою й спокійною. Нехай доля щедро обдаровує вас щастям і благополуччям!

***

Сьогодні світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю й бажаю легкості та радості на душі, сімейного щастя, любові й довіри, добрих рішень, щирості та милосердя.

***

У світле свято Різдва Богородиці бажаю миру, віри та Божої благодаті.

З Різдвом Пресвятої Богородиці, колаж "Телеграфу"

У свято Різдва Пресвятої Богородиці хочу побажати тобі миру та щастя, любові й надії, ніжності та радості, доброти й краси, уваги та турботи, щирості та милосердя, благополуччя й чудес.

***

Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці! Від душі бажаю миру, щастя, здоров’я, радості, добра і Божої ласки. Нехай у твоєму житті трапляються справжні дива, а кожен день буде наповнений надією, любов’ю й добрими справами.

***

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай у вашому житті завжди сяє світло надії, а кожен день приносить радість і спокій. Хай молитви Богородиці допомагають вам у всіх справах і оберігають від бід.

Різдво Пресвятої Богородиці, колаж "Телеграфу"

Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці. Нехай Її заступництво огортає вас щодня, даруючи мир, добро і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю, щоб у серці завжди жила щира віра, а в домі панували любов і злагода.

***

Пресвята Матір Божа народилася цього вересневого дня. Вона дала життя Господу, благословивши цим усе людство. Миру, світла, добра та чистих помислів бажаємо кожному християнину!

***

Нехай у цей світлий день наші душі наповнює радість і благодать. Нехай вона пошле всім мир, злагоду в сім’ї та підтримає тих, хто потребує заступництва. Славімо Богородицю, Діву Марію!

Вітання з Різдвом Богородиці, колаж "Телеграфу"

Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай Пречиста Діва оберігає твою родину, дарує мир серцю, надію душі та світло в житті. Бажаю здоров’я, добрих звісток і Божого захисту в усьому.

***

Вітаю зі світлим святом Різдва Богородиці! Нехай у твоєму житті завжди буде спокій, тепло й любов. Бажаю, щоб Пресвята Діва берегла тебе й твоїх рідних, допомагала в непрості моменти та наповнювала серце вірою. Миру, здоров’я та щастя!

