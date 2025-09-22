Фінансові справи не матимуть успіху: що заборонено робити 22 вересня

Віряни в цей день відвідують храми і дотримуються заборон

Цього понеділка, 22 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять малого пророка Іони. Також в цей день наступає осіннє рівнодення.

Пророк Іона жив у VIII столітті до н. е. Бог покликав його піти в Ніневію — місто, яке потопало у гріхах, — і закликати його мешканців до покаяння. Однак Іона не хотів виконувати це завдання і втік на кораблі. Однак через грозу йому довелося пірнути у відкрите море, де його проковтнула велика риба.

Там Іона пробув три дні і щиро молився. Господь його врятував. Після цього пророк таки виконав своє призначення, а ніневітяни розкаялися і уникнули Божого гніву.

Традиції та прикмети 22 вересня

Віряни в цей день відвідують храм і моляться про прощення гріхів. Також просять про мир у душі і родині. У народі цей день називали "Іонів день", бо він асоціювався з останнім збором урожаю.

в цей день сонячно і тепло — осінь буде затяжною;

ранні заморозки вранці — чекайте на сувору зиму;

птахи відлітають на південь саме в цей період — це знак, що холоди близько.

Що не можна робити 22 вересня

ігнорувати молитву — це час для покаяння, тому відмова від молитви трактується як байдужість;

сваритися і злитися — будь-який прояв агресії в цей день цього дня "притягує" проблеми на всю осінь;

починати нові справи, пов'язані з грошима — вони не матимуть успіху.

Іменини 22 вересня

Сьогодні іменини відзначають Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро, Параска.

