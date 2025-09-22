Финансовые дела будут без успеха: что запрещено делать 22 сентября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие в этот день посещают храмы и соблюдают запреты
В этот понедельник, 22 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память малого пророка Ионы. Также в этот день наступает осеннее равноденствие.
Пророк Иона жил в VIII веке до н. е. Бог призвал его пойти в Ниневию — город, утопающий во грехах, — и призвать его жителей к покаянию. Однако Иона не хотел выполнять эту задачу и скюежал на корабли. Однако из-за грозы ему пришлось нырнуть в открытое море, где его проглотила крупная рыба.
Там Иона пробыл три дня и искренне молился. Господь спас его. После этого пророк таки исполнил свое предназначение, а ниневитяне раскаялись и избежали гнева Божия.
Традиции и приметы 22 сентября
Верующие в этот день посещают храм и молятся о прощении грехов. Также просят о мире в душе и семье. В народе этот день называли "Ионы".
- в этот день солнечно и тепло – осень будет затяжной;
- ранние заморозки утром – ждите суровую зиму;
- птицы улетают на юг именно в этот период – это знак, что холода близко.
Что нельзя делать 22 сентября
- игнорировать молитву – это время для покаяния, поэтому отказ от молитвы трактуется как безразличие;
- ссориться и злиться — любое проявление агрессии в этот день в этот день "притягивает" проблемы на всю осень;
- начинать новые дела, связанные с деньгами — они не увенчаются успехом.
Именины 22 сентября
Сегодня именины отмечают Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2025 года. Мы подготовили для вас календарь важных событий первого месяца осени 2025 года.