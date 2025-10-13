Могут привести к роковым последствиям: основные ошибки при зарядке зарядной станции

В пользовании этим устройством есть несколько важных правил, касающихся именно процесса зарядки

В ходе массовых отключений электроэнергии портативные зарядные станции стали неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев. Они позволяют поддерживать работу различных электронных устройств при перебоях в электроснабжении.

Несмотря на множество преимуществ, использование этих устройств требует соблюдения определенных мер безопасности. Неправильная зарядка может привести к серьезным последствиям, включая повреждение оборудования и угрозу для здоровья пользователей. Поэтому "Телеграф" рассказывает, как лучше не спрашивать столь необходимые в нынешних реалиях устройства.

Как нельзя заражать зарядные станции

Многие при зарядке станции, особенно мощной, используют удлинители. Однако производители не рекомендуют этого делать: они часто бывают некачественными и легко могут сгореть. Поэтому лучше включить устройство прямо в розетку.

Не следует также использовать "неродную" зарядку. Дело в том, что у блоков питания от разных брендов и моделей разная мощность и вольтаж. Поэтому если заряжать станцию слишком мощной зарядкой – она может сгореть, если менее мощной – может выйти из строя, может сам блок питания или процесс зарядки будет длиться слишком долго.

Также лучше не оставлять зарядку в сети. Она может перезарядиться, аккумулятор повредится и в результате сократится срок службы. Хотя у большинства электростанций встроенная система защиты способна все же предотвратить перезарядку, все равно важно следить за процессом и вовремя отключать прибор. Кроме того, вы не можете быть уверены в скачках напряжения в сети – поэтому лучше прибор обезопасить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие зарядные станции пользуются в Украине наибольшим спросом и какую следует выбрать.