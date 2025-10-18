Рус

Одним грибом можна нагодувати всю родину. Житель Львівщини показав вражаючу "здобич" (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Триває час "грибного полювання"
Триває час "грибного полювання". Фото Колаж "Телеграф"

Збір грибів — заспокійливе, але водночас й азартне зайняття

В Україні стоїть осінь — а отже, час збирання грибів. Грибники часто хваляться особливо великими чи рідкісними знахідками, але здобич жителя Львівщини дійсно вражає.

Чоловік знайшов два велетенських білих гриба у селі Майдан Львівської області на території природного парку Сколівські Бескиди. Грибник продемонстрував два чистеньких міцних грибочки, за його словами, менший з них важить 1,3 кг. Одного вистачить на обід для цілої родини.

Білий гриб — "король" серед грибів

Білий гриб
Білий гриб дуже фотогенічний

Білий гриб (боровик) є безумовним "номером один" серед їстівних грибів, оскільки належить до найвищої, I категорії через свої неймовірні смак та аромат. Боровик має велику шапку від світло-коричневого до темно-бурого кольору, залежно від місця зростання (під сосною, ялиною чи дубом), та масивну ніжку. Головна особливість білого гриба — його щільний м'якуш, який залишається білим на зрізі. Боровик ідеальний для будь-яких страв, а при сушінні зберігає свій аромат.

Якого розміру бувають білі гриби

Зазвичай шапка боровика сягає від 5 до 25-30 см у діаметрі, а висота його потужної, часто бочкоподібної ніжки може досягати 12–20 см. Проте за сприятливих умов іноді зустрічаються справжні грибні "рекордсмени". Найбільший зафіксований знайдений в Україні білий гриб мав 2,85 кг (знайдений на Волині у 2000 році). В Білорусі знаходили боровик вагою понад 10 кг. Найбільший знайдений білий гриб, згаданий у книзі рекордів Гіннеса, мав вагу 140 кг і був знайдений у США в 1875 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про два рідкісні гриби, що ростуть на Тернопільщині: один фіолетовий, а інший — як капуста.

Теги:
#Львівська область #Гриби #Білий гриб