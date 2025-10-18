Одним грибом можна нагодувати всю родину. Житель Львівщини показав вражаючу "здобич" (відео)

Збір грибів — заспокійливе, але водночас й азартне зайняття

В Україні стоїть осінь — а отже, час збирання грибів. Грибники часто хваляться особливо великими чи рідкісними знахідками, але здобич жителя Львівщини дійсно вражає.

Чоловік знайшов два велетенських білих гриба у селі Майдан Львівської області на території природного парку Сколівські Бескиди. Грибник продемонстрував два чистеньких міцних грибочки, за його словами, менший з них важить 1,3 кг. Одного вистачить на обід для цілої родини.

Білий гриб — "король" серед грибів

Білий гриб дуже фотогенічний

Білий гриб (боровик) є безумовним "номером один" серед їстівних грибів, оскільки належить до найвищої, I категорії через свої неймовірні смак та аромат. Боровик має велику шапку від світло-коричневого до темно-бурого кольору, залежно від місця зростання (під сосною, ялиною чи дубом), та масивну ніжку. Головна особливість білого гриба — його щільний м'якуш, який залишається білим на зрізі. Боровик ідеальний для будь-яких страв, а при сушінні зберігає свій аромат.

Якого розміру бувають білі гриби

Зазвичай шапка боровика сягає від 5 до 25-30 см у діаметрі, а висота його потужної, часто бочкоподібної ніжки може досягати 12–20 см. Проте за сприятливих умов іноді зустрічаються справжні грибні "рекордсмени". Найбільший зафіксований знайдений в Україні білий гриб мав 2,85 кг (знайдений на Волині у 2000 році). В Білорусі знаходили боровик вагою понад 10 кг. Найбільший знайдений білий гриб, згаданий у книзі рекордів Гіннеса, мав вагу 140 кг і був знайдений у США в 1875 році.

