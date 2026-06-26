Дивне створіння наполохало українку: кого зустріла серед ночі (відео)

У коментарях вже розкрили карти, хто був нічним гостем

У Дніпрі українку вночі наполохала невідома тварина. Дівчина побоялась підійти ближче, але переймалась, що можливо істоті потрібна допомога.

Про це авторка розповіла у Threads. За її словами, помітила дивну істоту біля одного з дворів у приватному секторі.

"Дніпро, помітили ось таку істоту на вулиці. Як гадаєте, хто це? Ми не можемо зрозуміти та гадаємо, що можливо потрібна допомога тваринці. Неможливо було підійти, щоб ближче роздивитися. Дуже мала мордочка, крила то закриває, то відкриває, лапки такі. Були догадки, що індик, але не схоже лице", — йдеться у повідомленні.

Як видно на відео, у тварини вночі світяться очі, що характерно для більшості хижаків. Розміри тіла визначити важко, але якщо добре пригледітись, можна побачити, що ймовірніше дивною істотою була сова. Ці птахи — нічні створіння, і в темний час під час загрози можуть розпушуватись, аби відлякувати хижаків.

Схожу думку висловили й люди в коментарях. Хоча чимало користувачів писало, що навіть відео дивитись моторошно, а не те, що побачити таку істоту вночі. Люди зазначали:

Це сова, але я все одно про всяк випадок всрався.

Це сова (швидше за все філін), він розпушує пір'я і піднімає крила, щоб здаватися більше і відлякувати ворогів, навряд чи йому потрібна допомога. Крім того, щоб відійти від нього, аби він не нервував.

Дитина-підліток сови вухатої (asio otus).

Я налякалася поки роздивлялась.

Сова може.

Сова (скоріше вухата).

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