Странное создание напугало украинку: кого встретила ночью (видео)

В комментариях уже раскрыли карты, кто был ночным гостем

В Днепре украинку ночью напугало неизвестное животное. Девушка побоялась подойти поближе, но беспокоилась, что возможно существу нужна помощь.

Об этом автор рассказала в Threads. По ее словам, она заметила странное существо у одного из дворов в частном секторе.

"Днепр, заметили вот такое существо на улице. Как думаете, кто это? Мы не можем понять и думаем, что возможно нужна помощь животному. Невозможно было подойти, чтобы поближе рассмотреть. Очень маленькая мордашка, крылья то закрывает, то открывает, лапки такие. Были догадки, что индюк, но не похожее лицо", — говорится в сообщении.

Как видно на видео, у животного ночью светятся глаза, что характерно для большинства хищников. Размеры тела определить трудно, но если хорошо присмотреться, можно увидеть, что вероятнее всего странным существом была сова. Эти птицы – ночные создания, и в темное время во время угрозы могут распушиваться, чтобы отпугивать хищников.

Похожее мнение высказали и люди в комментариях. Хотя многие писали, что даже видео смотреть жутко, а не то, что увидеть такое существо ночью. Люди отмечали:

Это сова, но я все равно на всякий случай усрался.

Это сова (скорее всего филин), он распушивает перья и приподнимает крылья, чтобы казаться больше и отпугивать врагов, вряд ли ему нужна помощь. Кроме того, чтобы отойти от него, чтобы он не нервничал.

Ребенок-подросток совы ушастой (asio otus).

Я испугалась пока разглядывала.

Сова может.

Сова (скорее ушастая).

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