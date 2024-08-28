Світла не буде 4 години поспіль: як діятимуть графіки відключень у Дніпрі 28 серпня

Є ймовірність запровадження екстрених відключень

Через масштабний обстріл росіянами енергосистеми України у середу, 28 серпня, у Дніпрі та області знову вводитимуть в дію графіки вимкнення електрики. Протягом усієї доби застосовуватимуть дві черги відключень.

Про це повідомляється на сторінках "ДТЕК Дніпровські електромережі" та ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Також є ймовірність застосування світло-сірих графіків відключень, якщо ситуація в енергосистемі погіршиться. Крім того, протягом дня є ймовірність запровадження аварійних графіків вимкнення (така ситуація наразі у Києві та Київській області, Одещині та Донеччині).

Графіки вимкнення електроенергії від ДТЕК такі:

1 група:

з 00:00+- до 02:00+-

з 07:00+- до 11:00+-

з 16:00+- до 20:00+-

2 група

з 00:00+- до 02:00+-

з 07:00+- до 11:00+-

з 16:00+- до 20:00+-

3 група

з 01:00+- до 05:00+-

з 10:00+- до 14:00+-

з 19:00+- до 23:00+-

4 група

з 01:00+- до 05:00+-

з 10:00+- до 14:00+-

з 19:00+- до 23:00+-

5 група

з 04:00+- до 08:00+-

з 13:00+- до 17:00+-

з 22:00+- до 24:00+-

6 група

з 04:00+- до 08:00+-

з 13:00+- до 17:00+-

з 22:00+- до 24:00+-

Таким чином, графіки 28 серпня не такі жорсткі, як напередодні. Раніше у Дніпрі вимикали по три-чотири групи, або й зовсім запроваджували аварійні вимкнення.

Раніше "Телеграф" писав про додатки, які допоможуть при вимкненні світла. Вони показують графіки, оповіщення тощо.