Світла не буде 4 години поспіль: як діятимуть графіки відключень у Дніпрі 28 серпня
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Є ймовірність запровадження екстрених відключень
Через масштабний обстріл росіянами енергосистеми України у середу, 28 серпня, у Дніпрі та області знову вводитимуть в дію графіки вимкнення електрики. Протягом усієї доби застосовуватимуть дві черги відключень.
Про це повідомляється на сторінках "ДТЕК Дніпровські електромережі" та ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Також є ймовірність застосування світло-сірих графіків відключень, якщо ситуація в енергосистемі погіршиться. Крім того, протягом дня є ймовірність запровадження аварійних графіків вимкнення (така ситуація наразі у Києві та Київській області, Одещині та Донеччині).
Графіки вимкнення електроенергії від ДТЕК такі:
1 група:
- з 00:00+- до 02:00+-
- з 07:00+- до 11:00+-
- з 16:00+- до 20:00+-
2 група
- з 00:00+- до 02:00+-
- з 07:00+- до 11:00+-
- з 16:00+- до 20:00+-
3 група
- з 01:00+- до 05:00+-
- з 10:00+- до 14:00+-
- з 19:00+- до 23:00+-
4 група
- з 01:00+- до 05:00+-
- з 10:00+- до 14:00+-
- з 19:00+- до 23:00+-
5 група
- з 04:00+- до 08:00+-
- з 13:00+- до 17:00+-
- з 22:00+- до 24:00+-
6 група
- з 04:00+- до 08:00+-
- з 13:00+- до 17:00+-
- з 22:00+- до 24:00+-
Таким чином, графіки 28 серпня не такі жорсткі, як напередодні. Раніше у Дніпрі вимикали по три-чотири групи, або й зовсім запроваджували аварійні вимкнення.
Раніше "Телеграф" писав про додатки, які допоможуть при вимкненні світла. Вони показують графіки, оповіщення тощо.