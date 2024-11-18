В Одесі знайшли дивний "подаруночок" з Москви (фото)

Що спричинило загибель птиці — невідомо

В Одесі на 16 станції Великого фонтану знайшли мертвого птаха. Сапсан був окільцьований у столиці Росії Москві.

Фото мертвого окільцьованого птаха опублікував "Telegram-канал" "Ху**ая Одеса". На бирці на кільці сапсана вказано місце кільцювання та його номер — 745. Один із коментаторів дізнався з бази, що це був молодий сапсан, який народився у 2023 році. Від чого він помер, незрозуміло, тому що тривалість життя сапсанів до 17 років.

Сапсан — хижий птах із сімейства соколиних, поширений на всіх континентах, крім Антарктиди. Птах, розміром з ворону, є не лише найшвидшим птахом, а й найшвидшим представником тварин взагалі. За оцінками фахівців, у стрімкому пікіруючому польоті сапсан здатний розвивати швидкість понад 322 км/год, або 90 м/с. Однак у горизонтальному польоті птах поступається у швидкості стрижу.

Кільцювання проводиться для вивчення біології диких птахів. Птаха ловлять, надягають на його лапку кільце з номером та відпускають.

Як розповідав "Телеграф", у запорізькій акваторії річки Дніпро у місті Запоріжжі виловили великого осетра. Осетрові жили тут до будівництва Каховської ГЕС у 50-х роках минулого століття і почали повертатися після руйнування її греблі росіянами.