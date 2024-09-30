Над виборами працюють навіть під час війни: у ЦВК розповіли про свої останні рішення

Комісія зобов'язана бути в готовності в будь-який момент

Центральна виборча комісія постійно вносить зміни у складі територіальних виборчих комісій. Цей процес не має відношення до будь-яких повоєнних чергових чи позачергових виборів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. Він наголосив, що зміни до складу територіальних виборчих комісій, які займаються організацією і проведенням місцевих виборів, вносяться постійно, тому що це постійно діючий орган.

"Зміна у їх складі обумовлена поданнями політичних партій. Це поточний процес. Ці комісії займаються питанням підняття за партійними списками в разі, коли в радах з кількістю виборців понад 10 тисяч виникають вакансії. Там, де вибори проводяться за пропорційною ознакою", — сказав Дубовик.

Він також повідомив, що ці комісії також займаються питанням відкликання депутатів за народною ініціативою, або за рішенням політичних партій. Дубовик наголосив, що цей процес триває попри воєнний стан, оскільки органи місцевого самоврядування повинні працювати, а також своєчасно доукомплектовуватись.

Заступник голови ЦВК також пояснив, чому було ухвалене рішення про відновлення функціонування ІКС "Державний реєстр виборців". За його словами, ця інформаційна база також використовується правоохоронними, антикорупційними органами, а також органами місцевої влади.

Дубовик нагадав, що робота вказаної інформаційної системи була зупинена з початком широкомасштабного вторгнення Росії. За його словами, ЦВК поступово відновлює її функціонування, і наступним етапом є відновлення блоку системи, пов'язане з межами виборчих дільниць, адресами будинків та кількістю квартир.

"З підготовкою до будь-яких виборів і виборчої кампанії це жодним чином не пов'язано. Хоча центральна виборча комісія, як орган адміністрування виборів, зобов'язана бути в готовності в будь-який момент, коли вищими органами держданої влади буде прийняте відповідне рішення. На сьогодні таке рішення не ухвалюється. І планів щодо його ухвалення, принаймні мені, невідомо", — підсумував заступник голови ЦВК.

Як відомо, Центральна виборча комісія видала постанови щодо змін у складі територіальних виборчих комісій. Також ЦВК ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС "Державний реєстр виборців" у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Нагадаємо, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, про що говорять такі рішення комісії. Він зазначив, що ухвалення таких рішень є обов'язком ЦВК.