"Ми в прямому контакті": Шольц висловився про роль Трампа в майбутньому України

Політик перебуває у прямому контакті з тими людьми у США, які відповідають за безпеку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно відвідав Київ та зустрівся з Володимиром Зеленським, сподівається досягти угоди з новообраним президентом США Дональдом Трампом щодо російсько-української війни. На його думку, вони зможуть "виробити спільну стратегію по Україні".

Про це пише видання Spiegel. Шольц також наголосив на тому, що він перебуває у прямому контакті з тими людьми в США, які відповідають за безпекову політику.

"Я вже багато розмовляв телефоном з майбутнім президентом США, а також ми знаходимося у прямому контакті з тими, хто відповідає за безпекову політику. Я впевнений, що ми зможемо виробити спільну стратегію для України", — заявив політик.

Шольц також наголосив, що нічого не повинно вирішуватись "через голови українців" і всі питання щодо припинення вогню та врегулювання конфлікту обов’язково мають узгоджуватися з українською стороною.

Олаф Шольц

Як відомо, у Німеччині в листопаді розпалася правляча коаліція, після чого на 23 лютого 2025 року було призначено позачергові вибори. Згідно з опитуваннями, ХДС/ХСС підтримує близько 34% населення, що ставить її на перше місце за популярністю і дає Мерцю реальні шанси стати наступним канцлером.

Щодо Шольця, то його популярність продовжує падати, а тому опитування дають йому мало шансів на перемогу. При цьому він навіть не є найпопулярнішим політиком у своїй партії. у виборах та підтримав кандидатуру Шольца.

Раніше "Телеграф" розповідав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому він виступає проти передачі Україні крилатих ракет "Таурус". Крім того, він розкритикував політиків, які хотіли б це зробити.