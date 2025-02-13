"Мир Трампа и Путина": США больше не интересуются безопасностью Украины и Европы, пишет The Telegraph

Трамп ясно дал понять, что США не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности

Президент США Дональд Трамп, похоже, больше не заинтересован в том, чтобы обеспечить безопасность европейских стран и Украины. Трамп нарушил главный принцип, соблюдаемый администрацией США с момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года — "Ничего об Украине без Украины".

Об этом пишет The Telegraph. Издание отмечает, что своим звонком Путину 12 февраля Трамп причинил большой вред, поскольку если его слова о том, что команды президента США и российского правителя "немедленно начали переговоры" являются правдой, то это большая победа именно путинского мировоззрения.

"Российский президент всегда считал, что только те страны, которые решают судьбу других, могут быть по-настоящему суверенными. Он всегда был настроен на то, что Россия будет одним из великих государств — наряду с Соединенными Штатами и Китаем — способных поделить между собой остальной мир. Именно поэтому он всегда хотел говорить о судьбах Украины с Вашингтоном, а не с Киевом. Все остальное было бы унижением. Однако победа для путинского эго – это не то же, что победа в войне. По крайней мере, она не должна быть такой", – говорится в материале.

Более того, новый министр обороны США, бывший телеведущий Пиг Хегсет нанес европейской системе безопасности не менее разрушительный удар во время 25-го заседания формата "Рамштайн" 12 февраля. Он обозначил позицию трампистской администрации по вопросу Украины: оккупированные территории остаются за Россией, Украина не станет членом НАТО и не получит весомых гарантий безопасности, США не будут направлять войска для миротворческой миссии. Хотя Хегсет при этом призвал предоставить Украине гарантии безопасности, которые защитят Украину от нового нападения РФ, США ничего не способны сделать с тем, что их политика вознаградит путинский режим "украденной землей".

"Если это обещание будет выполнено, если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, если она останется свободной и станет преуспевающей, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил. Да, ужасной ценой и с несовершенным миром — но, со всем тем, он победил, и у него будет будущее", — отмечает издание.

Однако есть немаловажный момент. Трамп ясно дал понять, что США не заинтересованы в обеспечении украинской и европейской безопасности. Поэтому мир будет зависеть от Европы и Великобритании. Европа должна начать политику масштабных инвестиций в вооруженные силы и оборонную промышленность, чтобы сдержать предстоящую агрессию России не только против Украины, но и НАТО. И здесь на их стороне играет то, что у Украины самая закаленная и опытная армия Европы. Если Британия и европейские страны сдержат слово, оборона НАТО на восточном направлении будет мощной и монолитной. В противном случае Европу ждет мрачное будущее.

"Путин вернется в Украину через несколько лет и захватит Харьков и Киев. Затем он вторгнется в страну НАТО, будучи уверенным, что альянс не оправдает свою риторику о коллективной обороне", — резюмировало издание.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.

Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира. При этом Трамп сделал ряд неприемлемых заявлений касательно Украины, в частности, сказал, что Украина не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО она не станет.

В ответ на заявления американского президента министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза выдвинули Трампу общее требование предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.