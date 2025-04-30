М’яч з іншого боку поля: за ким рішення щодо операції з копалинами — ЗМІ

Документ став ближчим до інтересів України

За інформацією українських джерел, зараз адміністрація Трампа розглядає питання про те, чи буде проведена офіційна церемонія підписання угоди між Сполученими Штатами та Україною про корисні копалини.

Представники американської влади поки що утримуються від будь-яких коментарів із цього приводу. Про це пише Російська служба ВВС.

Як наголошується у проєкті документа, з яким ознайомилися журналісти видання, угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду за участю урядів США та України. Цей фонд має займатися розробкою та видобуванням стратегічно важливих мінералів на території України. Крім того, у проєкті обумовлено фінансові зобов’язання обох сторін, включаючи розміри їх внесків у майбутні спільні проєкти.

Однією з ключових деталей угоди є пункт про те, що майбутня військова допомога США в Україні може розглядатися як інвестиції Вашингтона. Таким чином, це положення дозволяє формально врахувати вимогу колишнього президента Дональда Трампа про те, що Америка має "повернути свої гроші", надані Україні у вигляді озброєнь, — за рахунок майбутніх доходів від видобутку нафти, газу та мінералів.

При цьому важливо наголосити, що в тексті угоди немає згадки про те, що така схема застосовуватиметься до допомоги, яку Україна вже отримала раніше. Це формулювання стало принциповою поступкою, на якій наполягав український лідер Володимир Зеленський і, мабуть, зумів домогтися її включення за погодженням документа з американською стороною.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна зберігатиме повний контроль над надрами, ресурсами та інфраструктурою, передаючи до фонду лише нові ліцензії на розвідку корисних копалин.

Фонд працюватиме протягом десяти років та фінансуватиме розвиток української економіки. Зокрема, йдеться як про капітальні інвестиції, так і про закупівлю української продукції за принципом "бери чи плати".

Сторони також погодили нульові мита у рамках угоди. США зобов’язалися залучати до співпраці інших міжнародних партнерів, а всі спірні питання вирішуватимуться шляхом консультацій, а не щодо американської юрисдикції, як пропонувалося раніше.

Тим часом Financiial Times з посиланням на поінформовані джерела в урядах обох країн повідомляє, що підписання стратегічної угоди між Україною і США може не відбутися через розбіжності між сторонами.

Втім, американська сторона несподівано вимагає одночасно підписати не лише рамкову угоду, а й виконавчий договір про сам фонд – документ, який, за українським законодавством, має пройти ратифікацію у Верховній Раді.

Але попри напругу, про яку пишуть ЗМІ, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у телемарафоні, що угоду можуть підписати вже протягом 24 годин. Міністр економіки Юлія Свириденко зараз перебуває у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала остаточний варіант ключової угоди зі США щодо надрокористування. За його словами, процес затягується вже як мінімум на три тижні, і він очікує, що документ буде підписано "швидше".