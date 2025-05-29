"Чому ми маємо віддавати життя десятків тисяч людей?": Чалий пояснив, чому НАТО вигідне продовження війни в Україні

Проте тут потрібно поставити питання – а що отримає Україна за свою жертву?

Країнам Північноатлантичного Альянсу (НАТО) вигідно, щоб бойові дії в Україні тривали, оскільки чим довше Україна воює проти Росії, тим більше часу в членів Альянсу є на забезпечення власної безпеки. Зараз країни НАТО не готові до будь-якого збройного конфлікту з російським режимом – наприклад, якщо Кремль спробує захопити так званий Сувалкський коридор.

Про це сказав український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю для LIGA.net. Він нагадав, що багато європейських політиків відверто визнають, що Альянс не готовий зараз протистояти росіянам.

"В заявах багато хто, особливо наші сусіди, говорять це відверто. Вони ж в шоці від того, що вони не готові воювати з Росією зараз. Зараз, якщо Росія пішла б на Естонію, то вона б спокійно зараз зайняла б пів Естонії, за 72 години, потім вийшла назад, і НАТО нічого що б не встигло зробити, окрім своїх занепокоєностей. У них там тільки у 2029 році щось планується. І дивізія буде Бундесвера в наступному, по-моєму, вже в основному в Литві… В них немає тої кількості ракет, яка потрібна для такої війни, снарядів і всього іншого", – зазначив він.

Чалий підкреслив, що НАТО зараз Україна потрібна у ролі країни, яка буде воювати ще два, або навіть три роки. Країни Європи зацікавлені у продовженні війни, це правда, яку потрібно говорити зараз і говорити відкрито. У 2023 році такої ситуації не було: тоді можна було зупинити війну та зупинити загрозу Європі від Росії. Але зараз склалася ситуація, коли чим довше воює Україна, тим більше часу вона дає європейським країнам на підготовку відбиття російської агресії вже проти Альянсу. Проте тут потрібно поставити питання – а що отримає Україна за свою жертву?

"Але чому ми маємо в цій ситуації віддавати життя десятків тисяч людей? Вони дають нам зброю для того, щоб ми виконували цю роль східного форпоста. Але без членства в НАТО, за що ми це робимо? Так, ми захищаємо себе, але тут в нас немає вибору, розумієте? Ми не можемо зробити умовно ворогу коридор, от і йдіть через Україну туди далі. Ні, ми так не зробимо, звісно, тому що всі це розуміють. І деякі навіть заяви були минулого року, що Україна буде воювати до останнього українця. І я чув це від високопоставлених представників НАТО. І у вас буде і партизанська війна, ви не здастесь. Я кажу: "Ні, ви не розумієте з погляду розуміння України". Я українець, но я розумію, що є певна межа", – сказав він.

Експосол також вважає, що країни НАТО припускаються великої помилки, думаючи, що Путін не спробує перевірити Альянс на міцність під час війни в Україні. Якщо буде припинення вогню на 30 днів, росіянам доведеться потроху згортати бойові дії в Україні – навіть Кремлю буде важко пояснити відновлення бойових дій після місяця відсутності обстрілів та боїв. А це означає, що російські війська з України можуть опинитися у Білорусі вже у вересні та звідти почати атаку на Сувалкський коридор між Білоруссю та Калінінградом.

"Кордон – литовсько-польський. Там кордону немає, як такого, але є 65 кілометрів очевидної для росіян цілі, щоб з'єднати РФ з Калінінградом. І це все бачать таку ситуацію. І не хочуть, щоб була зупинка бойових дій в Україні – зараз наступ йде на українському фронті, а міг би піти на Сувалки. Тому треба дивитися на інтереси. Не треба слухати заяви. Ви хочете руками українців витягнути каштани з розпаленого вогнища? Це зараз так, тому ми маємо відверто говорити зараз, що стадія війни, коли вона йде на виснаження, нам не підходить", – резюмував Чалий.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Естонії Ханно Певкур теж нещодавно заявляв, що у разі завершення війни в Україні сотні тисяч російських солдатів будуть готові до нападу на європейські країни. А українські експерти вважають, що призупинення бойових дій в Україні чи навіть зниження їхньої інтенсивності дають можливість росіянам почати атаку на чотири країни НАТО, які мають вихід на Балтику.

Зазначимо, що загроза існує не тільки для Польщі та країн Балтії. Якщо Росія не зупиниться в Україні, її наступною метою може стати встановлення контролю над Арктикою. Це поставить під загрозу безпеку низки північних країн, зокрема Ісландії, вважає прем’єр Ісландії Кріструн Фростадоуттир.