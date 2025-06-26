Не просто страх арешту? Чотири причини, чому Путін відмовився їхати до Бразилії на саміт БРІКС

Візит Путіна до Бразилії — питання не тільки безпеки

Відсутність очільника Росії Володимира Путіна на саміті БРІКС у Бразилії викликає чимало питань, особливо в контексті вимог Міжнародного кримінального суду. Багатьох цікавить: чи дійсно голова Кремль боїться арешту і тому братиме участь у зустрічі онлайн.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це, звернувшись до штучного інтелекту (ChatGPT). На його думку, є чотири версії, чому Путін не захотів полетіти до Бразилії.

Загроза арешту за ордером МКС

Це ключова причина, чому Путін не поїде особисто на саміт БРІКС Бразилії 6–7 липня 2025 року. Адже у 2023 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за незаконну депортацію українських дітей. А Бразилія входить в число країн, які ратифікували Римський статут і визнають юрисдикцію МКС. Виходить, що по приїзду Путіна його мали б заарештувати.

Однак навіть тут не можна бути певними, бо кілька разів президент Бразилії Лула да Сілва натякав, що "не знає, чи виконав би цей ордер". Він переніс повну відповідальність на судову систему. Тому приїзд Путіна в Бразилію був би доволі ризиковим, особливо з огляду на його репутацію. Бо навіть сам факт існування можливості арешту і приїзду на цю територію показав би очільника Росії не у вигідному для нього світлі.

Чи боїться Путін арешту у Бразилії

Уникнення публічних принижень

Будь-які публічні приниження чи ситуації, де його репутація "великого вождя" може підпсуватись не допустимі для нього. Саме тому Путін часто уникає неоднозначних зустрічей чи подій, а в міжнародному колі лідерів вже давно виглядає як ізольований та токсичний чоловік.

На саміті БРІКС у Бразилії могли б виникнути публічні скандали, що не потрібно Кремлю. А от відеоформат зручний варіант у чьому випадку — Путін збереже обличчя та покаже, що не боїться офіційних зустрічей.

Стан безпеки та страх втрати контролю

Візит Путіна до Бразилії — це питання і безпеки. Адже можуть виникнути не тільки дипломатичні загрози, а і фізичні. Тому в цьому випадку Путіну легше перебувати у своєму офісі під охороною, аніж "провокувати" людей. Особливо враховуючи те, що як би "дружня" країна не гарантувала безпеку, вона не може забезпечити її на всі 100%.

ШІ назвав причини відсутності Путіна на саміті БРІКС у Бразиції

Внутрішньополітичні міркування

Росія має досить нестабільну внутрішню ситуацію, якби Кремль не намагався це приховати. Але період відсутності Путіна в країні міг би нашкодити його авторитету серед еліт і не тільки. Враховуючи те, як очільник Росії тримається за своє місце, йому не потрібні провокації та намагання повалення режиму.

Чому Путін не приїде на саміт БРІКС

Виходить, що не тільки загроза арешту за ордером МКС налякала Путіна, на це є щонайменше чотири причини. ШІ наголошує, що очільник Кремля намагається уникати репутаційного удару, демонстрації міжнародної ізоляції, втрати контролю над безпекою і внутрішньополітичних ризиків. А виступ онлайн в цьому ключі непоганий варіант для Путіна.

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