Визит Путина в Бразилию – вопрос не только безопасности

Отсутствие главы России Владимира Путина на саммите БРИКС в Бразилии вызывает множество вопросов, особенно в контексте требований Международного уголовного суда. Многих интересует: действительно ли глава Кремля боится ареста и поэтому будет участвовать во встрече онлайн.

"Телеграф" решил выяснить это, обратившись к искусственному интеллекту (ИИ) ChatGPT. По его мнению, есть четыре версии, почему Путин не захотел полететь в Бразилию.

Угроза ареста по ордеру МУС

Это ключевая причина, почему Путин не поедет на саммит БРИКС Бразилии 6–7 июля 2025 года. Ведь в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест за незаконную депортацию украинских детей. А Бразилия входит в число стран, ратифицировавших Римский устав и признающих юрисдикцию МУС. Выходит, что по приезду Путина его должны были бы арестовать.

Однако даже здесь нельзя быть уверенными, потому что несколько раз президент Бразилии Лула да Силва намекал, что "не знает выполнил бы этот ордер". Он перенес полную ответственность на судовую систему. Поэтому приезд Путина в Бразилию был бы достаточно рискованным, особенно учитывая его репутацию. Ибо даже сам факт существования возможности ареста и приезда на эту территорию показал бы главу России не в выгодном для него свете.

Боится ли Путин ареста в Бразилии

Избегание публичных унижений

Любые публичные унижения или ситуации, где его репутация "большого вождя" может подпортиться не допустимую для него. Именно поэтому он часто избегает неоднозначных встреч или событий, а в международном кругу лидеров уже давно выглядит как изолированный и токсичный мужчина

На саммите БРИКС в Бразилии могли бы возникнуть публичные скандалы, которые не нужны Кремлю. А вот видеоформат удобный вариант, так как Путин сохранит лицо и покажет, что не боится официальных встреч.

Состояние безопасности и страх потери контроля

Визит Путина в Бразилию – это вопросы и безопасности. Ведь могут возникнуть не только дипломатические угрозы, но и физические. Поэтому в этом случае Путину легче находиться в своем офисе под охраной, чем "провоцировать" людей. Особенно учитывая, что как бы "дружественная" страна не гарантировала безопасность, она не может обеспечить ее на все 100%.

ИИ назвал причины отсутствия Путина на саммите БРИКС в Бразилии

Внутриполитические соображения

В России достаточно нестабильная внутренняя ситуация, как бы Кремль не пытался это скрыть. Но период отсутствия Путина в стране мог бы навредить его авторитету среди элит и не только. Учитывая то, как глава России держится за свое место, ему не нужны провокации и попытки свержения режима.

Почему Путин не приедет на саммит БРИКС

Выходит, что не только угроза ареста по ордеру МУС напугала Путина, на это есть по меньшей мере четыре причины. ИИ отмечает, что глава Кремля пытается избегать репутационного удара, демонстрации международной изоляции, потери контроля над безопасностью и внутриполитических рисков. А выступление онлайн в этом ключе неплохой вариант для Путина.

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